من قاعة مجلس حقوق الإنسان بجنيف… اليمن يحذّر من خطر الحوثيين على الأمن الإقليمي ومن الانتهاكات الحوثية والتدخلات الإيرانية

الثلاثاء 17 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قالت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والملاحة الدولية، إضافة إلى تقويض سيادة اليمن واستقراره وتعطيل الخدمات الأساسية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ في كلمة ألقاها خلال جلسة النقاش العام تحت البند الرابع في الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، على التزام اليمن بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان في البلاد والمنطقة.

وأوضح عبدالحفيظ أن اليمن تؤيد ما ورد في بيان المجموعة العربية، مشيراً إلى الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي ترتكبها جماعة الحوثي، ومنها القتل العشوائي، والتعذيب، وتجنيد الأطفال، واستهداف المدنيين والمنشآت الإنسانية، مؤكداً أن هذه الانتهاكات موثقة في تقارير الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

كما أدانت الحكومة اليمنية التدخلات الإيرانية في شؤون الدول، ودعم الجماعات المسلحة التي ترتكب انتهاكات خطيرة، مستنكرة الهجمات المتكررة التي استهدفت البنية التحتية الحيوية في دول الخليج والدول العربية، بما في ذلك المنشآت النفطية والمطارات والموانئ، لما تشكله من تهديد مباشر للمدنيين وخطر على استقرار المنطقة.

ودعت اليمن المجتمع الدولي إلى ضمان احترام القانون الدولي دون تمييز، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، وتجريم انتهاك سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية.