تراجع صلاح.. كيف أثرت تكتيكات سلوت على الفرعون المصري؟ نجم ليفربول السابق: عروض صلاح ستُدرس.. وما حدث له أمام توتنهام يثير التساؤل ثلاثون دولة أوربية توجه صفعة لواشنطن وتعلن رفضها المشاركة في الحرب ضد إيران وترامب يشن هجوما على الناتو وينشر كشف الأرقام من قاعة مجلس حقوق الإنسان بجنيف… اليمن يحذّر من خطر الحوثيين على الأمن الإقليمي ومن الانتهاكات الحوثية والتدخلات الإيرانية أجهزة الأمن في المهرة تضبط خلية إجرامية.. مداهمة أمنية تنتهي باعتقال ستة متورطين.. تفاصيل المقاومة الشعبية ترفض قراراً أصدره محافظ شبوة وتعتبره إجراءً تعسفياً وغير قانوني وسابقة خطيرة فلكي يمني يحدد بداية أول أيام العيد والمحكمة العليا في السعودية تدعو لتحري هلال شوال كيف تحرك طهران ذراعها في اليمن؟ الحوثيون بين الاستقلالية والانصياع.. مأرب تحتفي بجرحى الجيش تحت شعار طاقتنا أكبر من إعاقتنا وتكرم 120 جريحاً اليمن تعلن تضامنها الكامل مع الكويت بعد كشفها مخطط تخريبي في البلاد يقف خلفه حزب الله
قالت مصادر أمنية يمنية إن قوات الأمن في محافظة المهرة شرقي البلاد اعتقلت ستة أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى خلية إجرامية، خلال عملية مداهمة نفذتها، صباح اليوم، في مديرية الغيضة.
وأضافت المصادر أن العملية نُفذت بناءً على معلومات وتحريات صادرة عن إدارة البحث الجنائي، وبمشاركة وحدات أمنية عدة، بينها قوات مكافحة المخدرات والأمن الخاصة وأمن الطرق وأمن المنشآت، إلى جانب قوات درع الوطن.
وذكرت أن المداهمات استهدفت عدداً من المنازل التي يُشتبه باستخدامها كمقار للخلية، وأسفرت عن ضبط مشتبه بهم متورطين في قضايا سرقة وترويج مواد مخدرة، إضافة إلى مصادرة كميات من المخدرات، بينها مادة الشبو، وكميات من الذخائر.
وأشار مصدر أمني إلى أن القوات واجهت مقاومة أثناء تنفيذ العملية في بعض المواقع، قبل أن تتمكن من السيطرة على الوضع دون تسجيل خسائر بشرية.
وأضاف أن الحملة أسفرت أيضاً عن استعادة ممتلكات مسروقة، بينها سيارات تعود لمواطنين وجهات حكومية، فضلاً عن ضبط ذخائر خفيفة وثقيلة في مواقع متفرقة.
وأوضح أن العملية جرت بحضور ممثل عن النيابة العامة وتحت إشراف قيادات أمنية في المحافظة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة العناصر الإجرامية وتعزيز الأمن والاستقرار في المهرة.