أجهزة الأمن في المهرة تضبط خلية إجرامية.. مداهمة أمنية تنتهي باعتقال ستة متورطين.. تفاصيل

الثلاثاء 17 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قالت مصادر أمنية يمنية إن قوات الأمن في محافظة المهرة شرقي البلاد اعتقلت ستة أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى خلية إجرامية، خلال عملية مداهمة نفذتها، صباح اليوم، في مديرية الغيضة.

وأضافت المصادر أن العملية نُفذت بناءً على معلومات وتحريات صادرة عن إدارة البحث الجنائي، وبمشاركة وحدات أمنية عدة، بينها قوات مكافحة المخدرات والأمن الخاصة وأمن الطرق وأمن المنشآت، إلى جانب قوات درع الوطن.

وذكرت أن المداهمات استهدفت عدداً من المنازل التي يُشتبه باستخدامها كمقار للخلية، وأسفرت عن ضبط مشتبه بهم متورطين في قضايا سرقة وترويج مواد مخدرة، إضافة إلى مصادرة كميات من المخدرات، بينها مادة الشبو، وكميات من الذخائر.

وأشار مصدر أمني إلى أن القوات واجهت مقاومة أثناء تنفيذ العملية في بعض المواقع، قبل أن تتمكن من السيطرة على الوضع دون تسجيل خسائر بشرية.

وأضاف أن الحملة أسفرت أيضاً عن استعادة ممتلكات مسروقة، بينها سيارات تعود لمواطنين وجهات حكومية، فضلاً عن ضبط ذخائر خفيفة وثقيلة في مواقع متفرقة.

وأوضح أن العملية جرت بحضور ممثل عن النيابة العامة وتحت إشراف قيادات أمنية في المحافظة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة العناصر الإجرامية وتعزيز الأمن والاستقرار في المهرة.