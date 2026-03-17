تراجع صلاح.. كيف أثرت تكتيكات سلوت على الفرعون المصري؟ نجم ليفربول السابق: عروض صلاح ستُدرس.. وما حدث له أمام توتنهام يثير التساؤل ثلاثون دولة أوربية توجه صفعة لواشنطن وتعلن رفضها المشاركة في الحرب ضد إيران وترامب يشن هجوما على الناتو وينشر كشف الأرقام من قاعة مجلس حقوق الإنسان بجنيف… اليمن يحذّر من خطر الحوثيين على الأمن الإقليمي ومن الانتهاكات الحوثية والتدخلات الإيرانية أجهزة الأمن في المهرة تضبط خلية إجرامية.. مداهمة أمنية تنتهي باعتقال ستة متورطين.. تفاصيل المقاومة الشعبية ترفض قراراً أصدره محافظ شبوة وتعتبره إجراءً تعسفياً وغير قانوني وسابقة خطيرة فلكي يمني يحدد بداية أول أيام العيد والمحكمة العليا في السعودية تدعو لتحري هلال شوال كيف تحرك طهران ذراعها في اليمن؟ الحوثيون بين الاستقلالية والانصياع.. مأرب تحتفي بجرحى الجيش تحت شعار طاقتنا أكبر من إعاقتنا وتكرم 120 جريحاً اليمن تعلن تضامنها الكامل مع الكويت بعد كشفها مخطط تخريبي في البلاد يقف خلفه حزب الله
قال مجلس المقاومة الشعبية في محافظة شبوة إنه يرفض قراراً أصدره محافظ المحافظة" عوض الوزير" قضى بإيقاف مدير عام مديرية عرماء عن العمل، معتبراً الخطوة “إجراءً تعسفياً وغير قانوني”.
وأضاف المجلس، في بيان قال إنه صدر عنه ووصل إلى “مأرب برس”، أن قرار إيقاف المسؤول المحلي عمر صالح بادخن جاء على خلفية مشاركته في لقاء وطني يهدف إلى تعزيز المقاومة الشعبية لمواجهة جماعة الحوثي وتأمين المحافظة.
ووصف البيان القرار بأنه سابقة خطيرة، مشيراً إلى أنه يستهدف مسؤولاً محلياً “لم يرتكب جُرماً” سوى المشاركة في اجتماع لدعم جهود المقاومة، معتبراً أن الخطوة تمثل تعدياً على حق أبناء المحافظة في تنظيم صفوفهم للدفاع عن مناطقهم.
وأشار المجلس إلى أن مثل هذه الإجراءات، في هذا التوقيت، قد تسهم في إضعاف الجبهة الداخلية، مضيفاً أنها قد تؤدي إلى توسيع الفجوة بين السلطات المحلية والمكونات الداعمة للمقاومة.
وطالب مجلس المقاومة الشعبية محافظ شبوة بالتراجع الفوري عن القرار، داعياً إلى توحيد الجهود لمواجهة ما وصفه بالتهديدات المشتركة.
وأكد المجلس، في ختام بيانه، استمراره في دعم ما قال إنها مهامه الوطنية في حماية المحافظة ومساندة المقاتلين في خطوط المواجهة.