فلكي يمني يحدد بداية أول أيام العيد والمحكمة العليا في السعودية تدعو لتحري هلال شوال

توقع الفلكي اليمني محمد عياش إن يكون الخميس المقبل الموافق ١٩/مارس، اليوم المُكمِّل لِشهر رمضان، وإن يوم الجمعة الموافق ٢٠/مارس، هو غُرَّة شهر شوال وأول أيام عِيد الفِطر المُبارك ١٤٤٧هـ.
وفي السعودية، دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء، التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1447ه -حسب تقويم أم القرى- الموافق 18 / 3 / 2026م.
وجاء ذلك في إعلان للمحكمة، فيما يلي نصه: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد:
فنظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (204 / ه) وتاريخ 29 / 8 / 1447ه أن يوم الأربعاء 1 / 9 / 1447ه -حسب تقويم أم القرى- الموافق 18 / 2 / 2026م، هو غرة شهر رمضان لعام 1447ه؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء 29 / 9 / 1447ه -حسب تقويم أم القرى- الموافق 18 / 3 / 2026م.
وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.