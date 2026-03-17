مأرب تحتفي بجرحى الجيش تحت شعار طاقتنا أكبر من إعاقتنا وتكرم 120 جريحاً

الثلاثاء 17 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

شهدت مدينة مأرب إقامة أمسية رمضانية ومأدبة إفطار نظمها ائتلاف العون والتنمية بمحافظة البيضاء، لتكريم 120 من جرحى الجيش الوطني من المعاقين من أبناء المحافظة، تحت شعار (طاقتنا أكبر من إعاقتنا).

وفي الفعالية التي حضرها عدد من قيادات السلطة المحلية والشخصيات العسكرية والأمنية والوجاهات الاجتماعية، أشاد رئيس ائتلاف العون والتنمية الأستاذ علي محمد تاوح العواضي، في كلمته خلال الأمسية، بما قدمه المعاقون من تضحيات جسيمة ستبقى وسام شرف في سجل الوطن، مؤكداً أن تلك المواقف النبيلة تمثل مصدر إلهام للأجيال، وتجسد معاني الصبر والثبات في سبيل الدفاع عن الكرامة والحرية.

وأكد العواضي أن الوقوف إلى جانب جرحى الحرب والمعاقين لا يقتصر على كونه واجباً إنسانياً، بل هو التزام أخلاقي ووطني يستدعي من الجميع، مؤسسات وأفراداً، مضاعفة الجهود لدعم هذه الشريحة التي قدمت الكثير في سبيل الوطن، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والصحية.

من جهتهم عبر المعاقون من أبناء محافظة البيضاء عن تقديرهم لجهود القائمين على هذه الفعالية، مثمنين هذه اللفتة الكريمة التي تعكس روح الوفاء، مجددين العهد على مواصلة التحدي وتجاوز الإعاقة، والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع رغم الصعوبات.

وتخللت الفعالية قصيدة شعرية أكدت أهمية الوقوف إلى جانب المعاقين وتعزيز روح الأمل والمثابرة لديهم، والدفع نحو تحسين أوضاعهم وضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة.

وفي ختام الفعالية التي تخللها عدد من الكلمات والقصائد الشعرية جرى تكريم المعاقين بدروع ومبالغ رمزية، تقديراً لما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن.