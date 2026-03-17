عاجل: المقاومة الشعبية ترفض قراراً أصدره محافظ شبوة وتعتبره إجراءً تعسفياً وغير قانوني وسابقة خطيرة فلكي يمني يحدد بداية أول أيام العيد والمحكمة العليا في السعودية تدعو لتحري هلال شوال كيف تحرك طهران ذراعها في اليمن؟ الحوثيون بين الاستقلالية والانصياع.. مأرب تحتفي بجرحى الجيش تحت شعار طاقتنا أكبر من إعاقتنا وتكرم 120 جريحاً اليمن تعلن تضامنها الكامل مع الكويت بعد كشفها مخطط تخريبي في البلاد يقف خلفه حزب الله محمد الربع يكشف عن عمله القادم الذي سيعرض خلال أيام عيد الفطر رئيس مجلس قيادة المقاومة عدن: ما بعد تحرير المحافظة كان مشروع دولة لا مجرد نصر عسكري والرهان كان على وعي المجتمع نايف البكري: تحرير عدن كان بداية انكسار المشروع الانقلابي … محطة مفصلية في مسار استعادة الدولة بعد إعلان إسرائيل اغتياله.. من هو علي لاريجاني ؟ الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 17 قائدا إيرانيا قتلوا بالضربة الأولى
شهدت مدينة مأرب إقامة أمسية رمضانية ومأدبة إفطار نظمها ائتلاف العون والتنمية بمحافظة البيضاء، لتكريم 120 من جرحى الجيش الوطني من المعاقين من أبناء المحافظة، تحت شعار (طاقتنا أكبر من إعاقتنا).
وفي الفعالية التي حضرها عدد من قيادات السلطة المحلية والشخصيات العسكرية والأمنية والوجاهات الاجتماعية، أشاد رئيس ائتلاف العون والتنمية الأستاذ علي محمد تاوح العواضي، في كلمته خلال الأمسية، بما قدمه المعاقون من تضحيات جسيمة ستبقى وسام شرف في سجل الوطن، مؤكداً أن تلك المواقف النبيلة تمثل مصدر إلهام للأجيال، وتجسد معاني الصبر والثبات في سبيل الدفاع عن الكرامة والحرية.
وأكد العواضي أن الوقوف إلى جانب جرحى الحرب والمعاقين لا يقتصر على كونه واجباً إنسانياً، بل هو التزام أخلاقي ووطني يستدعي من الجميع، مؤسسات وأفراداً، مضاعفة الجهود لدعم هذه الشريحة التي قدمت الكثير في سبيل الوطن، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والصحية.
من جهتهم عبر المعاقون من أبناء محافظة البيضاء عن تقديرهم لجهود القائمين على هذه الفعالية، مثمنين هذه اللفتة الكريمة التي تعكس روح الوفاء، مجددين العهد على مواصلة التحدي وتجاوز الإعاقة، والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع رغم الصعوبات.
وتخللت الفعالية قصيدة شعرية أكدت أهمية الوقوف إلى جانب المعاقين وتعزيز روح الأمل والمثابرة لديهم، والدفع نحو تحسين أوضاعهم وضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة.
وفي ختام الفعالية التي تخللها عدد من الكلمات والقصائد الشعرية جرى تكريم المعاقين بدروع ومبالغ رمزية، تقديراً لما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن.