اليمن تعلن تضامنها الكامل مع الكويت بعد كشفها مخطط تخريبي في البلاد يقف خلفه حزب الله

اعربت وزارة الخارجية اليمنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخطط الإرهابي التخريبي الذي أعلنت احباطه أمس الاثنين وزارة الداخلية بدولة الكويت، في محاولة إجرامية لاستهداف زعزعة أمنها واستقرارها، وتجنيد عناصر لصالح تنظيمات إرهابية مرتبطة بأجندات خارجية.
وأكدت الوزارة في بيان لها تضامن الجمهورية اليمنية الكامل والراسخ مع دولة الكويت الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً، في مواجهة كل ما يستهدف أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بالكفاءة العالية للأجهزة الأمنية الكويتية ويقظتها في إحباط هذا المخطط الإجرامي.
كما أكدت الوزارة، أن هذه المحاولة الإرهابية تأتي في سياق عمليات تخريبية تقودها جهات إقليمية معروفة، وفي مقدمتها النظام الإيراني، الذي يواصل دعم ورعاية الشبكات والتنظيمات المسلحة الخارجة عن القانون، وتغذيتها بالأموال والسلاح والتدريب، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار دول المنطقة، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ السيادة، وحسن الجوار.
وجدد وزارة الخارجية موقف الجمهورية اليمنية الثابت في إدانة كافة أشكال الإرهاب والتطرف، ورفضها المطلق لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يمارسها النظام الايراني عبر أذرعه، ومليشياته المارقة في المنطقة.
وأكدت الوزارة أن أمن دولة الكويت الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة العربية، وأن أي تهديد لها هو تهديد للأمن الجماعي، الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة وردع كافة التهديدات.
وجاء في بيان الداخلية الكويتية يوم أمس: "إن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، وتستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي"، وفق البيان.
من جهتها، استنكرت وزارة الخارجية اللبنانية "المخطط الإرهابي" الذي استهدف سيادة دولة الكويت وأمنها، ودانت ضلوع "حزب الله" في المخطط.
وكشفت التحريات عن "مخطط تخريبي منظم" تقف وراءه عناصر الجماعة التي تضم 14 مواطنا كويتيا و2 من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام.