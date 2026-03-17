محمد الربع يكشف عن عمله القادم الذي سيعرض خلال أيام عيد الفطر

أعلن الفنان الكوميدي ''الساخر'' محمد الربع عن مسلسل جديد سيعرض خلال أيام عيد الفطر على شاشة قناة يمن شباب.
وكتب الربع على صفحته في فيسبوك مساء اليوم: ''نلتقيكم خلال أيام عيد الفطر المبارك في المسلسل المسرحي #برد_قلبك.. رحلة ساخرة من قلب الواقع نحكي فيها تفاصيل السفر في اليمن''.
مضيفًا: ''ولأن بعض الوجع لا يُخفف إلا بالابتسامة، سنلتقي نحن وإياكم على خشبة الحكاية.. لننقل لكم جانب من معاناة اليمني في السفر .. على شاشة قناة يمن شباب.
وعن المسلسل قال الربع: ''العمل مسرحي والشخصية جديده بالنسبة لي وإن شاء الله ينال إعجابكم، في هذا العمل سيتم تناول كل الأطراف المسيطرة على نقاط التفتيش في البلاد.. مع أن عدد النقاط أكثر من عدد الحلقات بكثير.. #افتحوا_الطرقات.