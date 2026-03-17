رئيس مجلس قيادة المقاومة عدن: ما بعد تحرير المحافظة كان مشروع دولة لا مجرد نصر عسكري والرهان كان على وعي المجتمع

الثلاثاء 17 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

قال وزير الشباب والرياضة اليمني نايف صالح البكري « رئيس مجلس قيادة المقاومة »إن مرحلة ما بعد تحرير العاصمة المؤقتة عدن لم تكن مرتبطة بالاحتفاء بلحظة النصر بقدر ما ركزت على بناء نموذج للدولة واستكمال مسار استعادة البلاد.

وأضاف البكري، في منشور على منصة «إكس» رصده محرر مأرب برس" أن الجهود بعد تحرير عدن من جماعة الحوثي انصبت على تهيئة المدينة لتكون نموذجاً لبقية المناطق المحررة ومنطلقاً للعمل الوطني نحو استعادة كامل الأراضي اليمنية.

وأوضح أن الرهان كان على وعي المجتمع وقدرته على ترجمة نتائج التحرير إلى واقع ملموس، مشيراً إلى أن النصر لا يقتصر على إنهاء وجود الجماعة المسلحة، بل يمتد إلى بناء مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار.

وأكد البكري أن السؤال حول “ما بعد التحرير” ظل حاضراً، مع التركيز على المستقبل بدلاً من الانشغال بمن شارك في المعركة، مضيفاً أن الهدف كان المضي نحو مشروع دولة قائمة على الوعي الوطني والانتماء.

وأشار إلى أن هذا المشروع، بحسب قوله، يقوم على بناء دولة مستقرة تحميها المؤسسات وتدافع عنها القوة ويصونها الالتزام الوطني، معتبراً أن تحقيق هذا الهدف يمثل طموحاً مشتركاً لجميع اليمنيين.

وأضاف أن التحديات التي شهدتها عدن خلال السنوات الماضية لم تغيّر من هذا التوجه، مؤكداً استمرار السعي لتحقيق مشروع الدولة الذي قال إنه يليق بتضحيات من وصفهم بالأبطال.