عاجل: المقاومة الشعبية ترفض قراراً أصدره محافظ شبوة وتعتبره إجراءً تعسفياً وغير قانوني وسابقة خطيرة فلكي يمني يحدد بداية أول أيام العيد والمحكمة العليا في السعودية تدعو لتحري هلال شوال كيف تحرك طهران ذراعها في اليمن؟ الحوثيون بين الاستقلالية والانصياع.. مأرب تحتفي بجرحى الجيش تحت شعار طاقتنا أكبر من إعاقتنا وتكرم 120 جريحاً اليمن تعلن تضامنها الكامل مع الكويت بعد كشفها مخطط تخريبي في البلاد يقف خلفه حزب الله محمد الربع يكشف عن عمله القادم الذي سيعرض خلال أيام عيد الفطر رئيس مجلس قيادة المقاومة عدن: ما بعد تحرير المحافظة كان مشروع دولة لا مجرد نصر عسكري والرهان كان على وعي المجتمع نايف البكري: تحرير عدن كان بداية انكسار المشروع الانقلابي … محطة مفصلية في مسار استعادة الدولة بعد إعلان إسرائيل اغتياله.. من هو علي لاريجاني ؟ الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 17 قائدا إيرانيا قتلوا بالضربة الأولى
قال وزير الشباب والرياضة اليمني نايف صالح البكري « رئيس مجلس قيادة المقاومة »إن مرحلة ما بعد تحرير العاصمة المؤقتة عدن لم تكن مرتبطة بالاحتفاء بلحظة النصر بقدر ما ركزت على بناء نموذج للدولة واستكمال مسار استعادة البلاد.
وأضاف البكري، في منشور على منصة «إكس» رصده محرر مأرب برس" أن الجهود بعد تحرير عدن من جماعة الحوثي انصبت على تهيئة المدينة لتكون نموذجاً لبقية المناطق المحررة ومنطلقاً للعمل الوطني نحو استعادة كامل الأراضي اليمنية.
وأوضح أن الرهان كان على وعي المجتمع وقدرته على ترجمة نتائج التحرير إلى واقع ملموس، مشيراً إلى أن النصر لا يقتصر على إنهاء وجود الجماعة المسلحة، بل يمتد إلى بناء مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار.
وأكد البكري أن السؤال حول “ما بعد التحرير” ظل حاضراً، مع التركيز على المستقبل بدلاً من الانشغال بمن شارك في المعركة، مضيفاً أن الهدف كان المضي نحو مشروع دولة قائمة على الوعي الوطني والانتماء.
وأشار إلى أن هذا المشروع، بحسب قوله، يقوم على بناء دولة مستقرة تحميها المؤسسات وتدافع عنها القوة ويصونها الالتزام الوطني، معتبراً أن تحقيق هذا الهدف يمثل طموحاً مشتركاً لجميع اليمنيين.
وأضاف أن التحديات التي شهدتها عدن خلال السنوات الماضية لم تغيّر من هذا التوجه، مؤكداً استمرار السعي لتحقيق مشروع الدولة الذي قال إنه يليق بتضحيات من وصفهم بالأبطال.