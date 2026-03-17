الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 17 قائدا إيرانيا قتلوا بالضربة الأولى

الثلاثاء 17 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

نشر الجيش الإسرائيلي بيانا كشف فيه أسماء 17 قائدا إيرانيا قتلوا بالضربة الأولى من عملية "زئير الأسد" بينهم المرشد علي خامنئي.

وجاء في البيان: "في الضربة الافتتاحية لعملية 'زئير الأسد': تمت تصفية قادة بارزين في نظام الإرهاب الإيراني الذين خططوا لتهديد المنطقة وزعزعة الاستقرار فيها.

من خطّط للحرب ودعم الإرهاب دفع الثمن". قائمة القادة الذين تمت تصفيتهم:

علي خامنئي، المرشد الإيراني

محمد شيرازي، رئيس المكتب العسكري للمرشد الأعلى

جلال بور حسين، رئيس هيئة التجسس في وزارة الاستخبارات الإيرانية

سيد يحيى حميدي، نائب وزير الاستخبارات للشؤون الإسرائيلية عبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة الأركان الإيرانية

محمد باكبور، قائد الحرس الثوري علي شمخاني، مستشار المرشد للشؤون الأمنية وسكرتير مجلس الأمن

رضا مظفري نيا، رئيس سبند سابقاً حسين جبل عامليان، رئيس سبند

صلاح أسدي، رئيس هيئة الاستخبارات لمقر قيادة خاتم الأنبياء

عزيز نصيرزاده، وزير الدفاع

حسن علي تاجيك، رئيس دائرة الإمدادات في القوات المسلحة

غلام رضا رضائيان، رئيس هيئة الاستخبارات في قوات الأمن الداخلي

محسن دره باغي، رئيس هيئة الإمدادات واللوجستيات والأبحاث الصناعية في القوات المسلحة

أكبر إبراهيم زاده، رئيس المكتب العسكري بالإنابة للمرشد الأعلى للنظام

بهرام حسيني، رئيس دائرة العمليات والتخطيط في القوات المسلحة