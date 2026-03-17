حرب الخليج تربك أسواق الطاقة عالميًا.. أكبر اضطراب في تاريخ النفط ووكالة الطاقة تلوّح بضخ احتياطيات إضافية

الثلاثاء 17 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

أحدثت الحرب الدائرة منذ أواخر فبراير بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى صدمة غير مسبوقة في أسواق الطاقة العالمية، بعدما وصفت وكالة الطاقة الدولية الأزمة بأنها أكبر اضطراب لإمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، أن المخزونات النفطية المتاحة لدى الحكومات وشركات الطاقة ما تزال تتجاوز 1.4 مليار برميل، مشيرًا إلى أن الوكالة مستعدة لضخ كميات إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي إذا استدعت الظروف ذلك، في محاولة لتخفيف الضغط على الأسواق العالمية.

وأوضح بيرول أن الوكالة اتخذت بالفعل خطوة غير مسبوقة بضخ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، كإجراء احترازي لمواجهة نقص الإمدادات الناتج عن تراجع الإنتاج في دول الخليج وتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.

تراجع حاد في الإمدادات بسبب أزمة مضيق هرمز وأشار التقرير الشهري للوكالة إلى أن الإنتاج العالمي من النفط تراجع بما لا يقل عن 8 ملايين برميل يوميًا، نتيجة عزوف العديد من ناقلات النفط عن عبور مضيق هرمز الذي تمر عبره قرابة خُمس الإمدادات النفطية في العالم.

ووفق البيانات المتاحة، فإن حركة الشحن عبر المضيق لا تتجاوز حاليًا 10% من مستوياتها قبل الأزمة، بعدما كانت تصل إلى نحو 15 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وسط استمرار التوترات العسكرية والهجمات التي تهدد الملاحة في المنطقة.

وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن ضخ الاحتياطيات الاستراتيجية ليس حلًا طويل الأمد، وأن استقرار الأسواق لن يتحقق إلا بعودة حركة الملاحة الطبيعية عبر المضيق الاستراتيجي.

تقلبات حادة في الأسعار رغم محاولات التهدئة ورغم الاضطرابات، شهدت أسعار النفط استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات الاثنين، بعدما قفزت بأكثر من 40% خلال أسبوعين منذ اندلاع الحرب.

وكان سعر النفط قد اقترب من 120 دولارًا للبرميل قبل أن يتراجع إلى حدود 100 دولار بعد إعلان أكبر عملية إفراج عن النفط في تاريخ وكالة الطاقة الدولية.

كما تراجعت الأسعار لاحقًا بشكل ملحوظ، إذ هبط خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 5% ليصل إلى 93.37 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام برنت إلى نحو 100.28 دولار.

استئناف جزئي للعمليات النفطية في الإمارات ميدانيًا، استؤنف تحميل النفط في ميناء ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، رغم تعرضه لهجمات بطائرات مسيّرة خلال الأيام الماضية.

لكن إنتاج الإمارات من النفط لا يزال منخفضًا بنحو 50%، ما يعكس استمرار التأثيرات الأمنية للحرب على البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

إيران: المضيق مفتوح للملاحة لكنه مغلق أمام الأعداء وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مضيق هرمز ما يزال مفتوحًا أمام الملاحة الدولية، لكنه "مغلق أمام الأعداء"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.

واتهم عراقجي واشنطن بأنها أشعلت الحرب بهدف إجبار إيران على الاستسلام دون شروط، نافياً في الوقت نفسه إرسال أي رسائل لطلب وقف القتال، ومؤكدًا أن إنهاء النزاع يجب أن يتم بطريقة تمنع تكرار الهجمات على إيران مستقبلاً.

وبين التصعيد العسكري والتقلبات الاقتصادية، تبقى أسواق الطاقة العالمية أمام مرحلة شديدة الحساسية، مع ترقب دول العالم لأي انفراج قد يعيد الاستقرار إلى أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي.