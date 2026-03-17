الجيش الأمريكي يعلن عن حصيلة جديدة لجرحاه خلال حرب إيران: أصيبوا في 7 دول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الاثنين، عن إصابة ما يقرب من 200 جندي بجروح أو إصابات في 7 دول مختلفة خلال الحملة العسكرية المستمرة ضد إيران.
وقال المتحدث باسم "سنتكوم" تيموثي هوكينز، إن الغالبية العظمى من تلك الإصابات كانت طفيفة، وعاد بالفعل أكثر من 180 جندياً إلى الخدمة.
ويرفع هذا التحديث الحصيلة الإجمالية للإصابات من 140 جندياً أمريكياً، وهو العدد الذي كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت عن إصابتهم حتى تاريخ 10 مارس/ آذار. وفي ذلك الوقت، ذكرت الوزارة أن 8 حالات من تلك الإصابات كانت خطيرة.
وكان مسؤول أمريكي صرّح، لشبكة ،CNN في وقت سابق، بأن الجنود الذين يُصنّفون ضمن فئة "المصابين بجروح خطيرة" تشمل حالات حرجة يُحتمل فيها الوفاة أو تكون الوفاة فيها وشيكة.
وقُتل 13 جندياً أثناء العمليات القتالية حتى تاريخه. ولا يُعد تذبذب أعداد الإصابات أو زيادتها بمرور الوقت أمراً غير اعتيادي، إذ قد لا يسعى الجنود لتلقي الرعاية الطبية فور وقوع الحادث، وذلك اعتماداً على مدى خطورة الإصابة