تحرك حكومي وعسكري لوقف تهريب الغاز والنفط إلى مناطق سيطرة الحوثيين

الثلاثاء 17 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 218

ناقش رئيس الحكومة اليمنية الدكتور شائع محسن الزنداني، خلال لقائه رئيس غرفة العمليات المشتركة للغاز في الجمهوري، فهد منصر وعدداً من أعضاء الغرفة، قضية تهريب مادتي الغاز والنفط من مناطق الشرعية إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وما يسببه ذلك من استنزاف لموارد الدولة وخلق أزمات في المحافظات المحررة.

وفي اللقاء الذي حضره العميد الركن ماجد الجبلي وصالح علي العنهمي، جرى استعراض أوضاع التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية، خصوصاً في مناطق الساحل وبعض الممرات البرية، إضافة إلى نشاط شبكات التهريب والمتعاونين معها.

وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لجهود غرفة العمليات المشتركة للغاز، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف عمليات التهريب ومحاسبة المتورطين فيها.

في السياق ذاته، أصدر وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي توجيهات إلى الجهات العسكرية المختصة بالتعميم على مختلف الوحدات لمنع تهريب الغاز عبر الممرات البرية والبحرية وضبط المتورطين، بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة للغاز.

من جانبه، أوضح رئيس الغرفة فهد منصر أن ميليشيا الحوثي ما زالت تغلق منذ مايو 2023 المنافذ البرية أمام مقطورات الغاز القادمة من مأرب إلى محافظات الشمال، رغم أن أسطوانة الغاز كانت تصل للمواطنين بالسعر الرسمي الذي لا يتجاوز أربعة دولارات، بينما يتم تهريب الغاز وبيعه في مناطق سيطرة الميليشيا بأكثر من 20 دولاراً للأسطوانة.