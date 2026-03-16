الصين ترفض اجراءات أمريكية ''أحادية'' وتدعو إلى إلغائها فوراً

الإثنين 16 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أكدت الصين اليوم الاثنين، موقفها الرافض للرسوم الجمركية الأحادية الأمريكية المفروضة على سلعها داعية واشنطن إلى إلغاء تلك الرسوم وغيرها من الإجراءات التقييدية بشكل كامل.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن ذلك جاء خلال الجولة السادسة من المحادثات التجارية التي أجراها رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير أخيرا في باريس.

وأضافت أن "الجانبين أجريا مشاورات صريحة ومعمقة وبناءة حول القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك بما فيها ترتيبات بشأن الرسوم الجمركية وتعزيز التجارة والاستثمار الثنائي والحفاظ على التوافقات القائمة وتوصلا إلى تفاهمات جديدة".

ونقلت الوزارة عن خه قوله إن البلدين حققا سلسلة من النتائج في الجولات الخمس من المحادثات التي جرت بينهما خلال العام الماضي ما ضخ المزيد من عوامل اليقين والاستقرار في العلاقات التجارية الثنائية والاقتصاد العالمي.

وأضاف خه أن "واشنطن فرضت رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على جميع شركائها التجاريين بموجب البند (122) من قانون التجارة لعام 1974 واتخذت إجراءات سلبية ضد الصين تشمل إطلاق تحقيقات بموجب البند (301) من نفس القانون ومعاقبة الشركات الصينية وفرض قيود على الوصول إلى السوق بعدما قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب استنادا إلى قانون (سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية)".