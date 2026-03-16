اليويفا حدّد سعرها.. كم بلغت قيمة تذكرة نهائي دوري أبطال أوروبا؟

الإثنين 16 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - العربي

عدد القراءات 218

حدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الإثنين أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للرجال في بودابست، على أن تبدأ من 70 يورو (80 دولارًا).

وسيجري توزيع التذاكر على الجمهور العام عن طريق القرعة. وستقام المباراة النهائية في 30 مايو/ آيار في استاد بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية.

وسيتمكن المشجعون أيضًا من حضور نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في ملعب أوليفال بأوسلو في 23 مايو مقابل 20 يورو فقط. وستبدأ مبيعات التذاكر اليوم الإثنين لجميع نهائيات مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي للعبة.

أسعار متدنية

وتتباين هيكلة الأسعار هذه مع البطولات الدولية الكبرى مثل كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية، حيث تكون أسعار التذاكر عادة أعلى بكثير، ما أثار انتقادات من المشجعين.

وفُتِح باب التقديم لشراء التذاكر عبر بوابة التذاكر الخاصة باليويفا، على أن تنتهي مبيعات تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا في 19 مارس/ آذار الجاري.

وسيجري بعد ذلك تخصيص التذاكر عن طريق القرعة بدلًا من بيعها على أساس أسبقية الحضور أو نماذج التسعير الديناميكية، التي تستخدم بشكل متزايد في الأحداث الرياضية الكبرى.

وقال يويفا إن غالبية التذاكر الخاصة بالنهائيات الأربعة ستذهب إلى مشجعي الفرق المشاركة والجمهور العام.

كما سيجري تخصيص أكثر من 40% من سعة ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا للمشجعين في فئتي السعر الأدنى.

وتبدأ أسعار تذاكر نهائي الدوري الأوروبي في اسطنبول المقرر في 20 مايو من 40 يورو، بينما تبدأ أسعار تذاكر نهائي دوري المؤتمر في لايبزيج المقرر يوم 27 مايو من 25 يورو.