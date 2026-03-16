الدولار يتراجع واليورو يستعيد بعض قوته قبل قرارات الفائدة

الإثنين 16 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
تراجع الدولار قليلا من أعلى مستوياته في 10 أشهر، اليوم الاثنين، في بداية متذبذبة لأسبوع يستعد فيه المستثمرون لسلسلة من اجتماعات البنوك المركزية.

 

وتجتمع ثمانية بنوك مركزية على الأقل، منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي ‌الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، هذا الأسبوع لتحديد أسعار الفائدة، وذلك في أولى اجتماعاتها للسياسة النقدية منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط.

 

وقبل الاجتماعات، تخلى الدولار عن بعض المكاسب القوية التي حققها الأسبوع الماضي، مما جعل اليورو ينتعش من أدنى مستوياته في سبعة أشهر ونصف الشهر المسجل في وقت سابق من الجلسة ليجري تداوله مرتفعا 0.2 بالمئة عند 1.1440 دولار.

 

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.23 بالمائة إلى 1.3253 دولار، لكنه لم يبتعد عن أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر والذي سجله يوم الجمعة، إذ شهد انخفاضا أسبوعيا بلغ 1.5 بالمائة.

 

وتراجع مؤشر الدولار قليلا إلى 100.29، إلا أن ذلك يأتي بعد ارتفاع بأكثر من 1.5 بالمائة الأسبوع الماضي، وظل قريبا من أعلى مستوياته في 10 أشهر.

  
