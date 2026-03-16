توجيهات رئاسية بخصوص ضحايا الهجوم الحوثي الدامي في حيران حجة ومبعوث الأمم المتحدة يدعو لمحاسبة المتورطين

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بتقديم الرعاية الطبية للجرحى وأسر ضحايا الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي على تجمع للمدنيين في مديرية حيران بمحافظة حجة، الأحد.
وقُتل ثمانية مدنيين، بينهم أطفال، وأُصيب العشرات بجروح متفاوتة، في الهجوم الذي استهدف مائدة إفطار رمضانية.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن الرئيس العليمي أجرى اتصالًا هاتفيًا بمحافظ محافظة حجة عبدالكريم السنيني، للاطلاع على الأوضاع في المحافظة وتفاصيل الجريمة "البشعة" التي ارتكبتها جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
واستمع العليمي من محافظ حجة إلى تقرير أولي حول آثار الهجوم، الذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين، بينهم حالات حرجة نُقلت إلى المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.
وشدد العليمي على أهمية توثيق هذه الجريمة التي تُضاف إلى انتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، ونهجها الهمجي تجاه المدنيين، والأعراف والأخلاق، والشرائع السماوية والقوانين.
وأعرب العليمي عن خالص تعازيه لأسر القتلى، مؤكدًا التزام الدولة بحماية مواطنيها، ومحاسبة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
على ذات الصعيد، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يوم الاثنين، عن "قلقه البالغ" إزاء هجوم صاروخي استهدف تجمعاً للمدنيين في مديرية حيران بمحافظة حجة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى أثناء تناول وجبة الإفطار.
وشدد غروندبرغ في بيانه على ضرورة حماية المدنيين في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي الإنساني، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن الهجوم.