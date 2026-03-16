الزنداني: الخارجية واجهة اليمن… والدبلوماسية سلاح الدولة في معركة الاستقرار

الإثنين 16 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قال رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية شائع محسن الزنداني إن وزارة الخارجية تمثل واجهة الدولة اليمنية في الخارج، مؤكداً أهمية تطوير العمل الدبلوماسي وتعزيز حضور اليمن في المحافل الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن مع رؤساء الدوائر في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لمناقشة مسار الإصلاحات المؤسسية في الوزارة وتعزيز التنسيق بين دوائرها والبعثات الدبلوماسية في الخارج، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأوضح الزنداني أن الوزارة تضطلع بدور أساسي في نقل مواقف الحكومة اليمنية إلى المجتمع الدولي، وتطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يخدم جهود استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكات الداعمة لليمن.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات المؤسسية التي شهدتها الوزارة خلال الفترة الماضية، والعمل على رفع كفاءة الأداء الدبلوماسي من خلال تأهيل الكادر الدبلوماسي وتطوير قدراته التدريبية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاملاً أكبر بين قطاعات الوزارة والسفارات والبعثات الدبلوماسية، بما يدعم أولويات الحكومة السياسية والاقتصادية والإنسانية ويعزز التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.

كما استعرض الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بسير العمل الدبلوماسي والتحديات التي تواجه البعثات اليمنية في الخارج، وسبل تعزيز فعالية الأداء في السفارات والقنصليات.