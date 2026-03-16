موقف أممي يطالب بمحاسبة الحوثيين على جريمة استهداف المدنيين في حجة

الإثنين 16 مارس - آذار 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

شدد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، الإثنين، على ضرورة حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين على هجوم حوثي استهدف مدنيين في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وقال غروندبرغ في بيان له على منصة إكس: "أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن هجوم وقع في مديرية حيران بمحافظة حجة في 15 مارس/آذار. ووفقاً للمعلومات الأولية، أسفر الهجوم عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل وإصابة العشرات، بينهم أطفال، كانوا قد اجتمعوا لتناول الإفطار في شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "يجب حماية المدنيين في جميع الأوقات، وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني. ومن الضروري محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم".

وقدم المبعوث الأممي، التعازي إلى عائلات الضحايا وأهالي المنطقة.

ويوم أمس، قتل وأصيب أكثر من 20 شخصا بقصف حوثي استهدف منزلا في مديرية حيران شمال حجة، أثناء تناول وجبة الإفطار، فيما قالت وكالة سبأ الحكومية إن الضحايا أكثر من 30 شخصا، في جريمة مروعة استهدف المدنيين في المحافظة.