أخطاء يجب تجنبها عند الإفطار في رمضان

الإثنين 16 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

تمثل وجبة الإفطار لحظة مهمة بعد ساعات طويلة من الصيام، إذ يبدأ الجسم خلالها في استعادة الطاقة والسوائل.

ومع ذلك قد تؤدي بعض العادات الغذائية غير المناسبة إلى الشعور بالتعب أو اضطرابات الجهاز الهضمي بعد الإفطار.

لذلك فإن طريقة تناول الطعام لا تقل أهمية عن نوع الطعام نفسه.

تناول الطعام بسرعة يؤدي تناول الطعام بسرعة بعد الصيام إلى إدخال كمية كبيرة من الغذاء إلى المعدة خلال وقت قصير وهو ما قد يسبب الشعور بالثقل أو عدم الراحة.

كما أن الدماغ يحتاج عادة إلى نحو 15–20 دقيقة لإدراك الشعور بالشبع، مما قد يؤدي إلى تناول كميات أكبر من الطعام.

الإفراط في تناول الطعام بعد يوم طويل من الصيام قد يميل البعض إلى تناول كميات كبيرة من الطعام عند الإفطار.

إلا أن الوجبات الكبيرة قد تزيد العبء على الجهاز الهضمي وتؤدي إلى الشعور بالخمول أو النعاس.

الإكثار من الأطعمة الدهنية قد تكون الأطعمة الغنية بالدهون صعبة الهضم نسبياً، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة في بداية الإفطار.

وقد يؤدي ذلك إلى بطء عملية الهضم والشعور بالثقل.

تناول السكريات بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي تناول الحلويات بكميات كبيرة عند الإفطار إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، يتبعه انخفاض لاحق قد يسبب الشعور بالتعب أو الجوع بعد فترة قصيرة.

إهمال شرب الماء قد يركز البعض على الطعام عند الإفطار وينسون تعويض السوائل التي فقدها الجسم خلال ساعات الصيام.

ويعد شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور مهماً للحفاظ على الترطيب.

الإفطار بوجبة كبيرة مباشرة يفضل كثير من خبراء التغذية البدء بكمية صغيرة من الطعام، ثم تناول الوجبة الرئيسية بعد فترة قصيرة، مما يساعد الجهاز الهضمي على التكيف تدريجيًا بعد ساعات الصيام.

الإفراط في المشروبات المنبهة قد يؤدي تناول كميات كبيرة من القهوة أو الشاي بعد الإفطار إلى التأثير في النوم لدى بعض الأشخاص، كما قد يزيد فقدان السوائل بشكل طفيف