الدفاعات الإماراتية تتعامل مع هجوم إيراني جديد بالصواريخ والمسيّرات

الإثنين 16 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 6 صواريخ باليستية و21 طائرة مسيّرة قادمة من إيران، تم رصدها واعتراضها.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 304 صاروخا باليستيا، و15 صاروخا جوالا، و1627 طائرة مسيّرة".

وأضاف البيان أن "هذه الاعتداءات أدت إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 5 مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 145 حالة بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسيات الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعُمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية".

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".