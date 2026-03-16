صدمة في أسواق المعادن.. الذهب يتراجع عن حاجز الـ5000 دولار وسط مخاوف التضخم وارتفاع النفط

الإثنين 16 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

شهدت أسعار الذهب تراجعاً لافتاً خلال تعاملات الاثنين بعد أن أخفقت في التماسك فوق حاجز الـ5000 دولار للأونصة، في ظل تصاعد المخاوف من موجة تضخم جديدة قد تدفع البنوك المركزية العالمية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى تشديد سياساتها النقدية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% ليصل إلى 4966.39 دولار للأونصة، بعدما سجل في وقت سابق 4983.17 دولار عند الساعة 09:44 بتوقيت غرينتش.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل بنسبة 1.5% لتستقر عند 4987.30 دولار.

ويرى محللون أن بوصلة السوق بدأت تتحول من تداعيات التوترات الجيوسياسية إلى مخاطر التضخم المتصاعد.

وقال برنارد دحداح، المحلل في شركة «ناتيكس»، إن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة أو حتى التشدد أكثر في السياسة النقدية، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع قفزة كبيرة في أسعار النفط التي استقرت فوق 100 دولار للبرميل بعد ارتفاعها بأكثر من 40% خلال الشهر الجاري، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ عام 2022، مدفوعة بتصاعد التوترات في المنطقة عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران وما تبعها من تعطّل الشحنات عبر مضيق هرمز.

وفي بقية المعادن النفيسة، تراجعت الفضة بنسبة 2.6% لتسجل 78.46 دولار للأونصة، بينما استقر البلاتين عند 2024.85 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنحو 0.5% ليصل إلى 1542.92 دولار للأونصة.

وبين صعود النفط ومخاوف التضخم وتشدد السياسات النقدية، يبدو أن أسواق الذهب تدخل مرحلة اضطراب جديدة قد تعيد رسم خريطة أسعار المعادن عالمياً خلال الفترة المقبلة.