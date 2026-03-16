صعوبة التنفس عند صعود الدرج- طبيب يوضح السبب

الإثنين 16 مارس - آذار 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -وكالات

ما هو سبب صعوبة التنفس عند صعود الدرج؟

سؤال يطرحه الكثير من الأشخاص على محرك بحث جوجل، رغبة في معرفة العوامل المؤدية لهذه المشكلة المزعجة.

وفي هذا السياق، يوضح الكونسلتو أسباب ضيق التنفس عند صعود السلم، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي.

أسباب صعوبة التنفس عند صعود الدرج

يشير حتة إلى أن صعود الدرج يزيد من احتياج الجسم للأكسجين، ما يرفع معدل ضربات القلب والتنفس بشكل طبيعي، لكن الشعور بضيق شديد أو غير معتاد قد يرتبط بعدة أسباب، منها:

ضعف اللياقة البدنية وقلة النشاط الحركي.فقر الدم (الأنيميا) وانخفاض نسبة الهيموجلوبين.

أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو أو الانسداد الرئوي.

قصور عضلة القلب وضعف كفاءتها في ضخ الدم.

زيادة الوزن التي تمثل عبئًا إضافيًا على القلب والرئتين.

متى تكون صعوبة التنفس عند صعود الدرج خطيرة؟

يوضح استشاري الصحة العامة أن ضيق التنفس يصبح مقلقًا إذا صاحبه:

ألم أو ضغط في الصدر.

دوخة أو إغماء.

تورم في القدمين.

تسارع شديد أو عدم انتظام ضربات القلب.

علاج صعوبة التنفس عند صعود الدرج

يؤكد حتة أن التعامل مع صعوبة التنفس يعتمد على السبب، ويشمل عادة:

تقييم طبي شامل يشمل فحص القلب والرئتين وتحليل صورة الدم.

تحسين اللياقة البدنية تدريجيًا من خلال ممارسة نشاط بدني مناسب.ضبط الوزن وعلاج الأنيميا إن وجدت.

الالتزام بالعلاج في حال وجود مرض مزمن بالقلب أو الجهاز التنفسي.

ويؤكد حتة أن ضيق التنفس عند صعود الدرج ليس دائمًا أمرًا طبيعيًا، خاصة إذا كان جديدًا أو يزداد سوءًا، لذلك يُنصح بعدم تجاهله وإجراء تقييم طبي لتحديد السبب بدقة