إسرائيل تعلن تدمير طائرة خامنئي في مطار مهرآباد

الإثنين 16 مارس - آذار 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الإثنين)، تدمير طائرة قال إنها كانت تُستخدم من قبل المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وكبار المسؤولين في النظام الإيراني، خلال ضربة جوية استهدفت مطار مهرآباد في العاصمة طهران.

وتأتي العملية في سياق التصعيد العسكري المستمر منذ اندلاع المواجهة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن العملية نُفذت خلال ساعات الليل، مؤكداً أن الضربة استهدفت بشكل دقيق الطائرة التي كان يستخدمها خامنئي ومسؤولون عسكريون وسياسيون بارزون في النظام الإيراني.

وأضاف البيان أن الطائرة كانت تُستخدم في رحلات داخلية وخارجية لنقل كبار المسؤولين، إضافة إلى دورها في إدارة العلاقات مع الدول الحليفة وتنسيق صفقات التسلح.

أصل إستراتيجي للنظام الإيراني واعتبر الجيش الإسرائيلي أن تدمير الطائرة يمثل خسارة إستراتيجية للنظام الإيراني، إذ كانت تُعد وسيلة مهمة لقيادة النظام في التنسيق مع ما وصفه بـ«دول المحور»، إضافة إلى دورها في دعم الجهود العسكرية وبناء القدرات الدفاعية.

وأكد البيان أن هذه الضربة من شأنها إضعاف قدرة القيادة الإيرانية على إدارة علاقاتها العسكرية واللوجستية مع حلفائها، وكذلك التأثير على جهود إعادة بناء القدرات العسكرية.

مطار مدني بمهمات مزدوجة ويُعد مطار مهرآباد أحد أقدم مطارات طهران، ويخدم حالياً الرحلات الداخلية والإقليمية داخل إيران.

وعلى الرغم من طابعه المدني، فإنه يُعد أيضاً منشأة ذات استخدام مزدوج، إذ يضم مرافق وأصولاً تابعة للقوات الجوية الإيرانية، ما يجعله موقعاً ذا أهمية إستراتيجية.

تصعيد مستمر منذ بداية الحرب وتأتي هذه الضربة ضمن سلسلة هجمات تشنها إسرائيل على أهداف داخل إيران منذ نهاية الشهر الماضي، في إطار عملية عسكرية تقول تل أبيب إن هدفها تقويض البرنامج الصاروخي الإيراني وإضعاف قدرات النظام العسكرية.

وكانت الضربات الافتتاحية للحملة العسكرية قد أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار القادة العسكريين، فيما أعلنت طهران لاحقاً انتخاب نجله مجتبى خامنئي مرشداً جديداً للبلاد، وسط تقارير متضاربة بشأن وضعه الصحي.