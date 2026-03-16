وزارة حقوق الإنسان تدين مجزرة حيران وتصفها بجريمة حرب ضد المدنيين

الإثنين 16 مارس - آذار 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 320

أدانت وزارة حقوق الإنسان، بأشد العبارات، هجوم المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، الذي استهدف مساء اليوم الأحد، تجمعاً للمدنيين في مديرية حيران بمحافظة حجة أثناء تناولهم وجبة الإفطار، في استهتار صارخ بالحق في الحياة وبالقيم الإنسانية والأعراف الوطنية وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وقالت الوزارة، في بيانها "إن التقارير الميدانية وعمليات الرصد الواردة إلى الوزارة تشير إلى أن الاعتداء لم يكن عشوائياً، بل تم تنفيذه عقب رصدٍ جوي دقيق باستخدام طائرة مسيّرة لتحديد موقع التجمعات المدنية، ما يؤكد توفر النية الإجرامية المبيتة لارتكاب مجزرة بحق الأبرياء، ويجعل من هذه الجريمة واقعة قتلٍ عمدي واستهداف مباشر للمدنيين يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت "أن الجريمة الحوثية البشعة أسفرت عن استشهاد ثمانية مدنيين، بينهم أطفال، وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين بجروح خطيرة، حيث شملت قائمة الضحايا الشهداء كلاً من: عيسى محمد حسن فرج (24 عاماً)، وعبده محمد علي جنيد (40 عاماً)، وجنيد إسماعيل بليهمي محمد (19 عاماً)، ومصعب أحمد مهدي طيب (26 عاماً)، وعبد الرحمن محمد علي سلمان (32 عاماً)، ومحمد يامي عبده علي شهير (32 عاماً)".

كما وثّقت الوزارة، استشهاد الطفلة مودة أكرم علي محمد صالح الشاوش (3 سنوات)، والطفل عبد الرحمن مصعب أحمد مهدي الطيب (5 سنوات)، فيما أُصيب العشرات بجروح متفاوتة، عُرف منهم الطفلة أسماء مصعب أحمد مهدي الطيب (3 سنوات)، والمواطن وليد إبراهيم عبدالله أبوعنيش (30 عاماً)، في حصيلة دموية تعكس الطبيعة الإجرامية لهذه المليشيا وهذا النمط من الهجمات الممنهجة.

وأكدت الوزارة أن الصمت تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة يشجع مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وقيادة هذه المليشيات على الاستمرار في ارتكاب الجرائم والمجازر الدموية بحق المدنيين وخرق القوانين الدولية.

وشددت وزارة حقوق الإنسان، على ضرورة ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتقديم الدعم اللازم لحماية المدنيين من الهجمات الحوثية الصاروخية والجوية المتعمدة.

وعبّرت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا..مؤكدة أن هذه الجرائم الموثقة لن تسقط بالتقادم، وأن مسار العدالة والإنصاف للضحايا سيظل أولوية قصوى حتى تتم محاسبة جميع المتورطين في سفك دماء الأبرياء.