السفير اليمني في قطر: اليمن يمثل عمقاً استراتيجياً لدول الخليج واستقراره ركيزة لأمن مجلس التعاون.. دعوة لمراجعة المنظومة الأمنية الخليجية

الإثنين 16 مارس - آذار 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

أكد السفير اليمني لدى قطر راجح بادي إن اليمن يمثل عمقاً استراتيجياً لدول الخليج، مؤكداً أن استقرار البلاد يعد أحد الركائز الأساسية لأمن المنطقة بأكملها.

وجاءت تصريحات بادي في منشور على منصة «إكس» تعليقاً على طرح قدّمه وزير الدولة القطري ورئيس مكتبة قطر الوطنية حمد عبدالعزيز الكواري بشأن ضرورة إعادة تقييم المنظومة الأمنية والتحالفات الاستراتيجية لدول الخليج.

وأشار السفير اليمني إلى أن توصيف اليمن كعمق استراتيجي لدول الخليج يعكس فهماً لطبيعة الترابط بين أمن اليمن وأمن الخليج، مضيفاً أن اليمن كان وسيظل جزءاً من المنظومة العربية في محيط الخليج.

وأضاف بادي أن أي مقاربة استراتيجية جادة لأمن الخليج ينبغي أن تنظر إلى اليمن بوصفه شريكاً أساسياً في معادلة الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن السنوات الماضية أظهرت أن الاضطرابات في اليمن تنعكس بشكل مباشر على الإقليم.

ولفت إلى أن التطورات خلال السنوات الماضية أظهرت أن الاضطرابات في اليمن تنعكس بشكل مباشر على الإقليم، مشيراً إلى أن استعادة الدولة اليمنية لدورها الطبيعي من شأنه أن يعزز أمن المنطقة، بما في ذلك تأمين الممرات البحرية الحيوية وتعزيز التوازن الإقليمي وتوسيع فرص التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة.

وكان الكواري قد دعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مراجعة المنظومة الأمنية والتحالفات الاستراتيجية لدول الخليج، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكات الإقليمية وإعادة النظر في العلاقات مع الدول العربية المجاورة، وعلى رأسها اليمن، الذي قال إنه يمثل عمقاً عربياً واستراتيجياً مهماً لدول الخليج.

وأكد الكواري أن دول الخليج حققت إنجازات في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والتعليم، لكنه أشار إلى الحاجة لمراجعة بعض الاختلالات والتحديات، بما في ذلك قضايا الهوية والتركيبة السكانية وتعزيز التماسك الخليجي في مواجهة التحديات الإقليمية.