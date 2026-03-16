قيادي حوثي: نحن في أعلى درجات الجاهزية القتالية وسنفرض قيوداً على الملاحة في مضيق باب المندب وتدخلنا العسكري مرهون بطلب رسمي من إيران

الإثنين 16 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أكد مسؤول عسكري في جماعة الحوثي الارهابية إن تدخل قوات جماعتة عسكرياً في المواجهة الدائرة في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة سيبقى مرتبطاً بطلب رسمي من طهران.

وأوضح عابد الثور، مساعد مدير التوجيه المعنوي في مليشيا الحوثي، في تصريحات نقلتها شبكة قدس الفلسطينية، أن قرار دخول الجماعة في المعركة "لن يُتخذ إلا في حال طلبت إيران ذلك بشكل رسمي"، مشيراً إلى أن موقف الجماعة الداعم لإيران أُعلن في مناسبات عدة على لسان زعيمها عبدالملك الحوثي.

وأضاف الثور أن الجماعة مستعدة لتقديم أشكال مختلفة من الدعم السياسي والعسكري لإيران إذا طُلب منها ذلك، معتبراً أن طهران تمتلك قدرات عسكرية تمكّنها من مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشار إلى أن أي تدخل عسكري محتمل قد يشمل استخدام الأساليب التي استخدمتها الجماعة سابقاً خلال هجماتها المرتبطة بالحرب في غزة، بما في ذلك فرض قيود على الملاحة في مضيق باب المندب وشن هجمات بصواريخ أو طائرات مسيّرة ضد أهداف إسرائيلية أو سفن أمريكية في المنطقة.

وقال الثور إن القوات الحوثية "في أعلى درجات الجاهزية القتالية"، مؤكداً قدرتها على التحرك فور صدور قرار بالتدخل، مضيفاً أن الخطوة الأولى المحتملة قد تكون إعلان حصار بحري يستهدف السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف أن الجماعة سبق أن نفذت عمليات مماثلة خلال ما وصفه بعمليات إسناد غزة، حيث استهدفت سفناً في البحر الأحمر، مؤكداً أن الجماعة تمتلك قدرات جوية وبحرية إضافة إلى أسطول من الطائرات المسيّرة.