  الصحافة العربية تنعى الإعلامي المخضرم جمال ريان أبرز وجوه قناة الجزيرة

الإثنين 16 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

توفي الإعلامي البارز في قناة "الجزيرة" جمال ريان، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.

ويعد ريان من الأسماء البارزة في الصحافة التلفزيونية، وولد في 23 أغسطس عام 1953 بمدينة طولكرم في الضفة الغربية، ويحمل الجنسية الأردنية.

بدأ مشواره الإعلامي في التلفزيون الأردني عام 1974، قبل الانتقال إلى مؤسسات دولية مثل BBC وإذاعة كوريا الجنوبية.

انضم إلى شبكة الجزيرة منذ انطلاقتها عام 1996، وكان من أوائل المذيعين الذين ظهروا على شاشتها، حيث قدم أولى نشرات الأخبار في القناة.

اشتهر جمال ريان خلال مسيرته بتقديم البرامج الإخبارية والتحليلية، ومشاركته في تغطية أهم الأحداث السياسية في الشرق الأوسط.

وعمل ريان لفترة في كوريا الجنوبية، وتزوج من سيدة كورية جنوبية، وكان بدأ حياته المهنية في الراديو والتلفزيون الأردني، وعمل أيضا في قناة أبو ظبي الإماراتية.

وجمال ريان، عضو في "الجمعية الملكية الأردنية لهواة الراديو"، كما أنه من أهم الداعمين للقضية الفلسطينية من خلال مشاركته في المؤتمرات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

ونعى، منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، الإعلامي جمال ريان مذيع قناة الجزيرة الذى وافته المنية بعد مسيرة مهنية حافلة.

كما نعت كتلة الصحفي الفلسطيني الإعلامي جمال ريان، مشيدة بمسيرته المهنية الطويلة ودوره الوطني البارز في الدفاع عن القضية الفلسطينية عبر شاشة الجزيرة.