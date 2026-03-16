وزارة حقوق الإنسان تدين مجزرة حيران وتصفها بجريمة حرب ضد المدنيين السفير اليمني في قطر: اليمن يمثل عمقاً استراتيجياً لدول الخليج واستقراره ركيزة لأمن مجلس التعاون.. دعوة لمراجعة المنظومة الأمنية الخليجية قيادي حوثي: نحن في أعلى درجات الجاهزية القتالية وسنفرض قيوداً على الملاحة في مضيق باب المندب وتدخلنا العسكري مرهون بطلب رسمي من إيران الصحافة العربية تنعى الإعلامي المخضرم جمال ريان أبرز وجوه قناة الجزيرة تكرّيم جرحى الجيش والأمن والمقاومة تحت شعار على درب الشهداء والجرحى ماضون توجيهات عاجلة من وزارة الصناعة والتجارة توجه بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة عاجل: المليشيات الحوثية تهاجم غرب تعز وتتكبد خسائر بشرية فادحة مأرب تكرّم 24 حافظاً للقرآن في دفعة شهيد القرآن ..دار البرهان تحتفي بأول دفعة من حفاظ القرآن الكريم تعز تودع جثامين 5 جنود ارتقوا شهداء في مواجهات مع مليشيا الحوثي وزارة الداخلية تناقش مع مركز البحر الأحمر للدراسات مخاطر الهجرة غير الشرعية على الأمن اليمني والإقليمي.
توفي الإعلامي البارز في قناة "الجزيرة" جمال ريان، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.
ويعد ريان من الأسماء البارزة في الصحافة التلفزيونية، وولد في 23 أغسطس عام 1953 بمدينة طولكرم في الضفة الغربية، ويحمل الجنسية الأردنية.
بدأ مشواره الإعلامي في التلفزيون الأردني عام 1974، قبل الانتقال إلى مؤسسات دولية مثل BBC وإذاعة كوريا الجنوبية.
انضم إلى شبكة الجزيرة منذ انطلاقتها عام 1996، وكان من أوائل المذيعين الذين ظهروا على شاشتها، حيث قدم أولى نشرات الأخبار في القناة.
اشتهر جمال ريان خلال مسيرته بتقديم البرامج الإخبارية والتحليلية، ومشاركته في تغطية أهم الأحداث السياسية في الشرق الأوسط.
وعمل ريان لفترة في كوريا الجنوبية، وتزوج من سيدة كورية جنوبية، وكان بدأ حياته المهنية في الراديو والتلفزيون الأردني، وعمل أيضا في قناة أبو ظبي الإماراتية.
وجمال ريان، عضو في "الجمعية الملكية الأردنية لهواة الراديو"، كما أنه من أهم الداعمين للقضية الفلسطينية من خلال مشاركته في المؤتمرات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
ونعى، منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، الإعلامي جمال ريان مذيع قناة الجزيرة الذى وافته المنية بعد مسيرة مهنية حافلة.
كما نعت كتلة الصحفي الفلسطيني الإعلامي جمال ريان، مشيدة بمسيرته المهنية الطويلة ودوره الوطني البارز في الدفاع عن القضية الفلسطينية عبر شاشة الجزيرة.