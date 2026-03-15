توجيهات عاجلة من وزارة الصناعة والتجارة توجه بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة

وجهت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، مدراء عموم مكاتبها في المحافظات بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق وضبط المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالإشهار السعري، بما يسهم في تعزيز حماية المستهلك ومنع التلاعب بالأسعار.
وأكد تعميم صادر عن الوزارة، على ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2008م، لاسيما المادة (8) التي تُلزم التجار وأصحاب المنشآت التجارية والخدمية بإشهار أسعار السلع والخدمات بشكل واضح للمستهلك في أماكن العرض أو تقديم الخدمة.
وشدد التعميم، على إلزام التجار والمنشآت بوضع الإشهار السعري بصورة واضحة ومقروءة على السلع المعروضة، بما يعزز الشفافية ويحد من أي استغلال أو تلاعب بالأسعار.
وأشار إلى أن المخالفات التي يتم ضبطها ستُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة وفقاً للقوانين النافذة.
وأوضح التعميم، أن الوزارة ستنفذ نزولات ميدانية مفاجئة عبر فرق رقابية مختصة لمتابعة مستوى الالتزام بالإشهار السعري، وتقييم أداء مكاتبها في المحافظات ومدى تنفيذها للتوجيهات.