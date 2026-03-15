عاجل: المليشيات الحوثية تهاجم غرب تعز وتتكبد خسائر بشرية فادحة

قُتل وأُصيب 14 عنصراً من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، خلال مواجهات مع قوات الجيش في جبهة المطار القديم غرب مدينة تعز.
وأوضح مصدر عسكري أن المواجهات اندلعت عقب هجوم شنّته المليشيات الحوثية على مواقع الجيش في الجبهة، ما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر المليشيات وإصابة تسعة آخرين، إضافة إلى إعطاب طقم عسكري تابع لها وفرار بقية العناصر.
وأشار المصدر، إلى أن المواجهات أسفرت أيضًا عن استشهاد خمسة وإصابة ثلاثة من أبطال الجيش أثناء تصديهم للهجوم الحوثي.