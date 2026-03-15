مأرب تكرّم 24 حافظاً للقرآن في دفعة شهيد القرآن ..دار البرهان تحتفي بأول دفعة من حفاظ القرآن الكريم

كرّم اليوم بمحافظة مأرب 24 حافظاً للقرآن الكريم من خريجي دار البرهان لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، في حفل أُطلقت على دفعته اسم "شهيد القرآن الشيخ صالح حنتوس".
وقال نائب رئيس مجلس الشورى اليمني عبدالله أبو الغيث، خلال الحفل، إن حفظة القرآن يحملون "أعظم أمانة"، داعياً إياهم إلى أن يكونوا "سفراء للقرآن بأفعالهم قبل أقوالهم"، معرباً عن اعتزازه بالمشاركة في تكريم كوكبة من الشباب الذين أتموا حفظ كتاب الله في شهر رمضان.
وأضاف أبو الغيث أن الاحتفاء بالحفاظ يمثل "احتفاءً بمنهج حياة وجيل يُعد ليكون ركيزة البناء والأخلاق في الوطن"، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز البناء الروحي للأجيال وتنشئتهم على منهج الوسطية والاعتدال، ودعمها لدور تحفيظ القرآن ومدارس العلوم الشرعية باعتبارها استثماراً في بناء الإنسان.
ودعا المسؤول اليمني الآباء والأمهات إلى تشجيع أبنائهم على الالتحاق بدور تحفيظ القرآن، مشيراً إلى أن القرآن يسهم في تهذيب السلوك وتنمية التفكير السليم لدى الطلاب.
من جانبه، استعرض الشيخ صالح القطوي مراحل تأسيس دار البرهان، موضحاً أنها بدأت كمبادرة تعليمية لتحفيظ القرآن بالتعاون مع الشيخ صالح حنتوس، الذي قال إنه قُتل في منزله أثناء مقاومته لعناصر من جماعة الحوثي. وأضاف أن المشروع تطور لاحقاً ليتم إنشاء الدار بشكل رسمي عام 2022، وأن الحفل شهد تخريج أول دفعة من حفاظ القرآن الكريم.
وشهد الحفل، الذي حضره وكيل وزارة الثقافة عبدالرحمن النهاري، تقديم فقرات إنشادية وقصائد شعرية نالت استحسان الحاضرين.