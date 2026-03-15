تعز تودع جثامين 5 جنود ارتقوا شهداء في مواجهات مع مليشيا الحوثي

شيعت تعز، اليوم الأحد، جثامين خمسة من أفراد القوات الحكومية الذين قُتلوا مساء الجمعة أثناء تصديهم لهجوم شنّته مليشيا الحوثي غرب المدينة.
وتقدم مراسم التشييع قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، ووكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وجموع من المواطنين وأقارب الشهداء.
ووري جثامين الجنود الثرى في مقبرة الشهداء بعد الصلاة عليهم في مسجد السعيد.
والشهداء هم أسامة يوسف العوني، محمد صدام العوني، محمد عبدالغني المحيا، محمود المخلافي، نسيم عبادي، كما أُصيب عدد من الجنود خلال المواجهات.