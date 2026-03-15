ثمانية قتلى وعشرات الجرحى في قصف مليشيا الحوثي على مدنيين بحجة

الأحد 15 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 284

قُتل ثمانية مدنيين على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب آخرون جراء هجوم صاروخي شنته جماعة الحوثي الإرهابية على تجمع لمواطنين أثناء تناولهم وجبة الإفطار في مديرية حيران شمالي محافظة حجة، وفق ما أفادت به مصادر طبية ومحلية.

وقالت مصادر محلية بموقع مأرب برس "إن الصاروخ سقط على موقع كان يجتمع فيه عدد من المدنيين حول مائدة الإفطار مساء اليوم، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بينهم أطفال كانوا متواجدين في المكان لحظة القصف.

وأضافت المصادر أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع نظراً لشدة الانفجار واختلاط أشلاء بعض الضحايا، الأمر الذي صعّب عمليات التعرف عليهم بشكل فوري.

وتشهد مديرية حيران، الواقعة في محافظة حجة شمالي اليمن، مواجهات متقطعة منذ سنوات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي الإرهابية ، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وتضرر واسع في المناطق السكنية.