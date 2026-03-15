الحوثي يرتكب مجـ.زرة في حيران حجة والضحايا بالعشرات.. طائرة مسيرة قصفت تجمعًا لمواطنين أثناء وجبة الإفطار

الأحد 15 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

قالت وكالة سبأ الحكومية إن هجوم حوثي، تسبب في سقوط أكثر من 30 مدنيًا بين قتيل ومصاب اليوم الأحد في مديرية حيران بمحافظة حجة غرب اليمن.

واستشهد نحو 8 مدنيين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرين جراء القصف الذي استهدف تجمعًا للأهالي أثناء تناول وجبة الإفطار في مديرية حيران، وفق ما أعلنه المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة.

وأوضحت مصادر محلية ان القصف استهدف ساحة مجلس المواطن عادل جنيد، بطائرة مسيرة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا وإصابة آخرين..مشيراً أن فرق الإسعاف والأهالي تواصل نقل الجرحى إلى المستشفيات، وبعضهم في حالة حرجة.