عاجل: المليشيات الحوثية تهاجم غرب تعز وتتكبد خسائر بشرية فادحة مأرب تكرّم 24 حافظاً للقرآن في دفعة شهيد القرآن ..دار البرهان تحتفي بأول دفعة من حفاظ القرآن الكريم تعز تودع جثامين 5 جنود ارتقوا شهداء في مواجهات مع مليشيا الحوثي وزارة الداخلية تناقش مع مركز البحر الأحمر للدراسات مخاطر الهجرة غير الشرعية على الأمن اليمني والإقليمي. الحوثي يرتكب مجـ.زرة في حيران حجة والضحايا بالعشرات.. طائرة مسيرة قصفت تجمعًا لمواطنين أثناء وجبة الإفطار محطات في حياة ''جمال ريان'' أول مذيع في قناة الجزيرة.. من الحياد والمهنية إلى الصدامات في الفضاء الإلكتروني الخدمة المدنية تحدد بداية ونهاية عطلة عيد الفطر المبارك لأول مرة.. إيران تعلن استخدام صواريخ سجيل الاستراتيجية في ضرب أهداف داخل إسرائيل.. تفاصيل إسرائيل ترصد 800 مليون دولار لتعزيز ترسانتها العسكرية بشكل عاجل مع تصاعد المواجهة مع إيران.. تفاصيل القوات الروسية تقترب من اقتحام سلوفيانسك في قلب شرق أوكرانيا
قالت وكالة سبأ الحكومية إن هجوم حوثي، تسبب في سقوط أكثر من 30 مدنيًا بين قتيل ومصاب اليوم الأحد في مديرية حيران بمحافظة حجة غرب اليمن.
واستشهد نحو 8 مدنيين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرين جراء القصف الذي استهدف تجمعًا للأهالي أثناء تناول وجبة الإفطار في مديرية حيران، وفق ما أعلنه المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة.
وأوضحت مصادر محلية ان القصف استهدف ساحة مجلس المواطن عادل جنيد، بطائرة مسيرة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا وإصابة آخرين..مشيراً أن فرق الإسعاف والأهالي تواصل نقل الجرحى إلى المستشفيات، وبعضهم في حالة حرجة.