الخدمة المدنية تحدد بداية ونهاية عطلة عيد الفطر المبارك

الأحد 15 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اليوم، موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1447هـ لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية، وذلك استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية.

وجاء في تعميم صادر عن الوزارة، أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ بتاريخ 29 رمضان وتنتهي في 3 شوال، وبما أن الإجازة تخللتها أيام عطل رسمية فسيُعوَّض عنها، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026.

وبهذه المناسبة، عبّرت وزارتا الإعلام والخدمة المدنية عن أطيب التهاني والتبريكات للقيادة السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني، سائلتين الله أن يعيده على بلادنا بالخير واليُمن والبركات.

إقراء أيضاً
الخدمة المدنية تعلن إجازة عيد الفطر في مؤسسات الدولة وتحدد موعد العودة للعمل
قناص حوثي ينهي حياة امرأة في تعز
حملة شعبية واسعة تحيي ذكرى تحرير عدن وتذكر الناس بالمقاومين الحقيقين الذين حرروا
المركز الأمريكي للعدالة يرحب بمذكرة أممية تطالب بمساءلة الحوثيين بشأن اعتقال أحد
مليشيا الحوثي تُغلق مكتب الخطوط الجوية اليمنية في إب وتُسرّح موظفيه
أبرز توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي للمحافظين الجدد عقب أدائهم اليمين الدستوري
