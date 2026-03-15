الخدمة المدنية تحدد بداية ونهاية عطلة عيد الفطر المبارك

الأحد 15 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 130

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اليوم، موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1447هـ لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية، وذلك استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية.

وجاء في تعميم صادر عن الوزارة، أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ بتاريخ 29 رمضان وتنتهي في 3 شوال، وبما أن الإجازة تخللتها أيام عطل رسمية فسيُعوَّض عنها، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026.

وبهذه المناسبة، عبّرت وزارتا الإعلام والخدمة المدنية عن أطيب التهاني والتبريكات للقيادة السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني، سائلتين الله أن يعيده على بلادنا بالخير واليُمن والبركات.