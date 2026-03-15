لأول مرة.. إيران تعلن استخدام صواريخ سجيل الاستراتيجية في ضرب أهداف داخل إسرائيل.. تفاصيل

أعلنت إيران، الأحد، أنها استخدمت للمرة الأولى صواريخ "سجيل" الاستراتيجية في هجمات استهدفت مواقع داخل إسرائيل، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن المواجهة العسكرية المتواصلة في المنطقة.
وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن قواته نفذت هجمات وصفها بـ"الناجحة" استهدفت مراكز قيادة العمليات الجوية الإسرائيلية، ومراكز صنع القرار، إضافة إلى بنى تحتية مرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاعية، فضلاً عن نقاط تجمع للقوات العسكرية.
وأوضح البيان أن الهجمات نُفذت باستخدام صواريخ "سجيل" التي تعمل بالوقود الصلب، وذلك ضمن الموجة الرابعة والخمسين من عملية "الوعد الصادق 4".
ويأتي الإعلان الإيراني في ظل تصاعد الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من القيادات الأمنية، بحسب ما أعلنته طهران.
وفي المقابل، تواصل إيران الرد بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفه بمصالح أمريكية في عدد من الدول العربية، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، وسط إدانات من الدول التي طالتها تلك الهجمات.