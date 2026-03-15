إسرائيل ترصد 800 مليون دولار لتعزيز ترسانتها العسكرية بشكل عاجل مع تصاعد المواجهة مع إيران.. تفاصيل

الأحد 15 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

أقرت الحكومة الإسرائيلية تخصيص نحو 827 مليون دولار لشراء معدات عسكرية بشكل عاجل، في خطوة تعكس تصاعد التوترات العسكرية واستمرار المواجهة مع إيران منذ أكثر من أسبوعين.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد وافق الوزراء على الحزمة المالية التي تبلغ 2.6 مليار شيكل خلال اجتماع عُقد عبر الهاتف مساء الجمعة، بهدف تلبية الاحتياجات العسكرية العاجلة التي فرضتها تطورات القتال.

ووفق وثيقة صادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية، فإن شدة المعارك أظهرت حاجة ملحة لتعزيز القدرات العملياتية، بما يشمل شراء الذخائر والأسلحة المتطورة وإعادة ملء مخزونات المعدات القتالية الأساسية.

وأشارت الوثيقة إلى أن القرار يُعد إجراءً استثنائياً ومؤقتاً يهدف حصراً إلى مواجهة المتطلبات العسكرية الناتجة عن سير العمليات.

ومن المقرر تمويل هذه النفقات من الموازنة العامة للدولة البالغة 222 مليار دولار، التي أقرتها الحكومة في 12 مارس الجاري، على أن يتم عرضها لاحقاً على الكنيست للمصادقة النهائية قبل نهاية الشهر.

ولم تصدر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أي تعليق رسمي بشأن تفاصيل الحزمة أو طبيعة المعدات التي ستُشترى.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار تعرض إسرائيل لهجمات صاروخية إيرانية منذ بدء الضربات الإسرائيلية-الأميركية على إيران في 28 فبراير الماضي.

وبحسب تقارير أمنية، أطلقت طهران نحو 250 صاروخاً باليستياً باتجاه إسرائيل حتى 13 مارس، نجح الجيش الإسرائيلي في اعتراض معظمها، بينما أسفرت بعض الصواريخ أو شظاياها عن مقتل 12 شخصاً.