القوات الروسية تقترب من اقتحام سلوفيانسك في قلب شرق أوكرانيا

مع تسارع المعارك في دونيتسك، باتت القوات الروسية على بُعد خطوات قليلة من الاستيلاء على مدينة سلوفيانسك، إحدى أبرز معاقل القوات الأوكرانية في الشرق.
الحاكم الروسي المعين في المنطقة، دينيس بوشيلين، أكد أن القوات الروسية على بعد عدة كيلومترات فقط من قلب المدينة، في خطوة قد تكون بمثابة النهاية لآخر قلاع المقاومة في تلك المنطقة.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه التقديرات الميدانية، تشير الخرائط المؤيدة للطرفين إلى أن القوات الروسية اقتربت من السيطرة الكاملة على سلوفيانسك، المدينة التي كانت تشكل مصدر إزعاج كبير للأطراف المهاجمة.
هذه التطورات تأتي في وقت حساس للغاية، حيث يُحتمل أن تكون بداية النهاية لحسم معركة دونيتسك، بعد أن باتت روسيا تسيطر على نحو 85% من أراضي المقاطعة.
وسط هذا التصعيد الكبير، تزداد المخاوف من أن يكون هذا التقدم بداية لجولة جديدة من التصعيد في الحرب، قد تؤثر بشكل كبير على مجريات الصراع.