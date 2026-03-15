آخر الاخبار

القوات الروسية تقترب من اقتحام سلوفيانسك في قلب شرق أوكرانيا إيران تعلن تنفيذ غارات بمُسيَّرات على إسرائيل استهدفت إحداها وحدة للشرطة الخدمة المدنية تعلن إجازة عيد الفطر في مؤسسات الدولة وتحدد موعد العودة للعمل 3700 صاروخ ومسيرة إيرانية تستهدف دول الخليج قبل عيد الفطر- طرق فعالة لإزالة آثار حب الشباب أسباب الشعور بضابية الرؤية في عين واحدة ترامب يستغيث: الرئيس الأمريكي يناشد دول العالم إرسال سفن حربية لتأمين مضيق هرمز قناص حوثي ينهي حياة امرأة في تعز صفقة جديدة: ريال مدريد يخطف موهبة إسبانية واعدة متفوقاً على عمالقة أوروبا  أربيلوا يكشف تشكيلة ريال مدريد لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني

الأحد 15 مارس - آذار 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -خاص
عدد القراءات 407

 

 أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اليوم الأحد، موعد إجازة عيد الفطر المبارك لكافة وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية، وفق تعميم رسمي صادر عنها.

وأوضح التعميم رقم (2) لسنة 2026م أن عطلة عيد الفطر ستبدأ ابتداءً من يوم 29 من شهر رمضان المبارك، وتستمر حتى الثالث من شهر شوال، مع تعويض الأيام التي قد تتزامن مع العطل الرسمية خلال فترة الإجازة.

وأشار التعميم إلى أن استئناف العمل الرسمي في جميع مؤسسات ووحدات الخدمة العامة سيكون يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026م، بعد انتهاء إجازة العيد.

وفي ختام التعميم، رفعت قيادة وموظفو وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين أن يعيده الله على اليمن بالأمن والاستقرار والخير والبركات.

الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول