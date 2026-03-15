الخدمة المدنية تعلن إجازة عيد الفطر في مؤسسات الدولة وتحدد موعد العودة للعمل

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اليوم الأحد، موعد إجازة عيد الفطر المبارك لكافة وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية، وفق تعميم رسمي صادر عنها.
وأوضح التعميم رقم (2) لسنة 2026م أن عطلة عيد الفطر ستبدأ ابتداءً من يوم 29 من شهر رمضان المبارك، وتستمر حتى الثالث من شهر شوال، مع تعويض الأيام التي قد تتزامن مع العطل الرسمية خلال فترة الإجازة.
وأشار التعميم إلى أن استئناف العمل الرسمي في جميع مؤسسات ووحدات الخدمة العامة سيكون يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026م، بعد انتهاء إجازة العيد.
وفي ختام التعميم، رفعت قيادة وموظفو وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين أن يعيده الله على اليمن بالأمن والاستقرار والخير والبركات.