3700 صاروخ ومسيرة إيرانية تستهدف دول الخليج

الأحد 15 مارس - آذار 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 32

تصاعدت وتيرة الهجمات الإيرانية على دول الخليج بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز عدد الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران نحو دول المنطقة 3700 هجوم خلال خمسة عشر يوماً فقط، وذلك مع دخول الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد طهران يومها السادس عشر.

ووفق بيانات رسمية جمعتها وكالة الأناضول، جاءت الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول الأكثر تعرضاً للهجمات، تلتها الكويت ثم البحرين وقطر والسعودية والأردن، بينما سجلت سلطنة عُمان أقل عدد من الاستهدافات بنحو 16 طائرة مسيّرة فقط.

وشنت إيران، الأحد، هجمات جديدة بطائرات مسيّرة على عدد من دول الخليج، في أحدث موجة تصعيد منذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على العاصمة الإيرانية طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.

الإمارات في صدارة الاستهداف

وتصدرت الإمارات قائمة الدول المستهدفة، حيث تعرضت صباح الأحد لهجوم صاروخي جديد، وذلك بعد ساعات من تحذير إيراني غير مسبوق دعا إلى إخلاء ثلاثة موانئ رئيسية.

وتزامن التصعيد مع اتهامات إيرانية لواشنطن باستخدام موانئ داخل الإمارات لشن ضربات على جزيرة خارك، التي تعد مركزاً رئيسياً لتصدير النفط الإيراني.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت منذ بدء الهجمات مع 294 صاروخاً باليستياً و15 صاروخ كروز، إضافة إلى نحو 1600 طائرة مسيّرة.

وفي المنامة عاصمة البحرين، دوّت انفجارات فجر الأحد، فيما أطلقت صفارات الإنذار وسط دعوات رسمية للسكان إلى الاحتماء في أماكن آمنة.

كما أعلنت قيادة قوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير 125 صاروخاً و211 طائرة مسيّرة منذ اندلاع المواجهات.

السعودية والكويت تحت القصف وفي السعودية، سُمعت انفجارات فجر الأحد نتيجة هجمات جديدة بطائرات مسيّرة إيرانية، في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

وتشير البيانات إلى أن المملكة تعرضت حتى الآن لأكثر من 25 صاروخاً و266 طائرة مسيّرة على الأقل.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت الجمعة اعتراض 64 مسيّرة اخترقت الأجواء، إضافة إلى إسقاط صاروخ باليستي أُطلق باتجاه محافظة الخرج جنوب شرق الرياض.

وتتكرر عمليات اعتراض المسيرات فوق الأجواء السعودية بشكل شبه يومي، خاصة تلك المتجهة نحو المنشآت النفطية في منطقة الربع الخالي جنوب شرقي البلاد.

أما في الكويت، فقد أعلن الحرس الوطني إسقاط خمس طائرات مسيّرة خلال 24 ساعة. وتشير البيانات إلى أن البلاد تعرضت منذ بداية التصعيد إلى 254 صاروخاً و489 طائرة مسيّرة على الأقل.

كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن طائرات مسيّرة استهدفت مطار الكويت الدولي مساء السبت وأصابت نظام الرادار، دون تسجيل إصابات بشرية، في حين تم تدمير مسيرتين كانتا تستهدفان قاعدة أحمد الجابر الجوية.

قطر وعُمان وفي قطر، أعلنت وزارة الدفاع التصدي لهجمات جديدة شملت أربعة صواريخ باليستية وعدداً من الطائرات المسيّرة القادمة من إيران.

وبحسب البيانات الرسمية، تعرضت الدوحة منذ بداية التصعيد لنحو 170 هجوماً صاروخياً و78 هجوماً بطائرات مسيّرة، إضافة إلى هجوم بطائرتين مقاتلتين.

أما سلطنة عُمان، فقد سجلت أقل عدد من الهجمات، إذ تعرضت لـ16 طائرة مسيّرة منذ اندلاع الحرب.

وأعلنت وكالة الأنباء العمانية مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر سقوط طائرة مسيّرة في المنطقة الصناعية بولاية صحار شمال البلاد، فيما أسقطت الدفاعات الجوية طائرات أخرى في أجواء خصب ومحافظة ظفار قرب ميناء صلالة، إضافة إلى استهداف خزانات وقود في ميناء الدقم بعدد من المسيرات.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حرباً على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من القيادات الأمنية، فيما تواصل طهران الرد بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

كما تؤكد إيران أنها تستهدف ما تصفه بالمصالح الأمريكية في دول الخليج، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار في مواقع مدنية، في حين أدانت الدول المستهدفة تلك الهجمات.