قبل عيد الفطر- طرق فعالة لإزالة آثار حب الشباب

الأحد 15 مارس - آذار 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -وكالات
أغلب الذين تطرأ عليهم حبوب الشباب، يعانوا من ظهور بقع وندبات بعد الانتهاء منهم، مما تسبب لهم تصبغ على البشرة.

ويستعرض الكونسلتو، في السطور التالية كيفية إزالة البقع الناتجة عن حب الشباب قبل إجازة عيد الفطر؟ بحسب "medicalnewstoday".

كيفية إزالة البقع الناتجة عن حب الشباب؟

قد تختلف خيارات العلاج المناسبة حسب نوع الندبات التي سببها حب الشباب، ومن العلاجات المتاحة هي:

  • حمض الساليسيليكحمض الساليسيليك مركب طبيعي يستخدم في منتجات العناية بالبشرة المعرضة لحب الشباب، وتساعد مقشرات حمض الساليسيليك على تنظيف مسام الجلد من الأوساخ وخلايا الجلد الميتة وغيرها من الشوائب التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب.
  • استخدام منتج تقشير يحتوي على 30% من حمض الساليسيليك، وتطبيقه من ثلاث إلى خمس مرات كل 3 - 4 أسابيع، ومن غير المرجح أن يسبب فرط التصبغ، وبالتالي فهو مناسب للاستخدام على البشرة الداكنة.
  • ويساعد أيضًا في تقليل التورم وتغير اللون في المنطقة، مما قد يقلل من ظهور الندبات، ويمكن لحمض الساليسيليك أن يُعالج جميع أنواع الندبات.
  • - الريتينويداتقد تُساعد بعض أنواع الريتينويدات الموضعية في التخلص من ندبات حب الشباب، وتقلل من آفات حب الشباب، وتسرع من تجديد الخلايا.
  • - أحماض ألفا هيدروكسيتساعد أحماض ألفا هيدروكسي على زيادة معدل تجديد خلايا البشرة، وتقليل ظهور ندبات حب الشباب.
  • أحماض ألفا هيدروكسي هي نوع خفيف من الأحماض التي تقشر الطبقة الخارجية من الجلد لتكشف عن بشرة جديدة ونضرة، قد تساعد هذه العملية في تقليل فرط التصبغ الناتج عن الندبات.
  • - حمض اللاكتيكحمض اللاكتيك هو أحد أنواع أحماض ألفا هيدروكسي، ويعمل كمقشر لطيف لإزالة خلايا الجلد الميتة، وقد يساعد في تقليل ظهور الندبات وتنعيم البشرة.

ما العلاجات الطبية لإزالة الندبات؟

قد تساعد بعض العلاجات الطبية في تقليل ندبات حب الشباب، وتشمل الخيارات ما يلي:

  • التقشير الكيميائي- الحقن، قد تساعد حقن الكورتيكوستيرويدات في تليين وتسطيح أنسجة ندبات حب الشباب المرتفعة، خاصةً إذا كان الشخص يعاني من ندبات متضخمة أو ندبات جدرة.- حشوات الجلد بمنتجات الكولاجين، أو حمض الهيالورونيك.- العلاج بالليزر.- التجفيف الكهربائي.
  • ما العلاجات الطبيعية لإزالة بقع حب الشباب؟
  • تشمل العلاجات المنزلية التقليدية المستخدمة لعلاج ندبات حب الشباب ما يلي:
  • - استعمال زيت حبة البركة، الذي قد يساعد على توحيد لون البشرة.- استعمال زيت ثمر الورد، الذي يساعد على تقليل تغير لون الندبات بعد العمليات الجراحية.- العسل، الذي قد يساعد على التئام الجروح وتقليل ظهور الندبات مستقبلًا.- الألوفيرا، التي قد تعزز، عند دمجها مع عسل مانوكا، التئام الجروح دون ندبات
