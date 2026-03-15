أسباب الشعور بضابية الرؤية في عين واحدة

الأحد 15 مارس - آذار 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -وكالات
 يعاني البعض من تشوش الرؤية في عين واحدة من العينتين، نتيجة أعراض صحية قد لا يعلمون عنها شيئًا، مما يثير مخاوفهم، تجاه العرض الذي ينتابهم.

ويستعرض الكونسلتو، في السطور التالية، لماذا يشعر البعض بضبابية الرؤية في عين واحدة؟ بحسب "medicalnewstoday".

ما أسباب ضبابية الرؤية في عين واحدة؟

تشمل الأسباب المحتملة لتشوش الرؤية في إحدى العينين عيوب الانكسار، والالتهابات، والصداع النصفي، وإعتام عدسة العين.معظم أسباب تشوش الرؤية غير خطيرة، مع ذلك، من المهم استشارة الطبيب في حال حدوث تشوش مفاجئ أو مستمر في الرؤية، إذ قد يكون عرضًا لحالة مرضية تستدعي العلاج.

ويجب على أي شخص يعاني من تشوش الرؤية مصحوبًا بأي من الأعراض التالية طلب المساعدة الطبية فورًا، لأنّ ذلك قد يُشير إلى حالة طبية طارئة:

  • صداع حاد ومفاجئ- صداع ناتج عن ضربة على الرأس- صعوبة في البقاء مستيقظًا- فقدان الوعي- تدلي أو خدر في أحد جانبي الوجه- عدم القدرة على رفع أحد الذراعين أو كليهما- تلعثم في الكلام
  • ما الأسباب الشائعة لتشوش الرؤية؟
  • عيوب الانكسارفهي السبب الأكثر شيوعًا لمشاكل العين، وتشمل عيوب الانكسار قصر النظر، وطول النظر، والاستجماتيزم، وقصر النظر الشيخوخي.- الصداعويمكن أن تساعد النظارات أو العدسات اللاصقة الأشخاص الذين يعانون من عيوب انكسارية على الرؤية بشكل أوضح، ومع ذلك، قد يختار بعض الأشخاص الخضوع لعملية جراحية.- التهاب العين يمكن أن تُسبب البكتيريا والفطريات والفيروسات
  • التهاب العين، الذي قد يصيب عينًا واحدة أو كلتيهما، وتشمل الأعراض المحتملة لالتهاب العين، احمرار أو احتقان العين بالدم، أو حكة، أو تورم، وإفرازات أو قشور حول العينين.
  • - الشقيقةوهي حالة مرضية تسبب صداعًا يتراوح بين المتوسط ​​والشديد، ويعاني بعض الأشخاص أيضًا من الهالة، وهي اضطرابات حسية تحدث قبل الصداع أو أثناءه.
  • - إعتام عدسة العينيحدث إعتام عدسة العين عندما تتعكر عدسة العين، مما يسبب تشوش الرؤية، قد يحدث هذا في عين واحدة أو كلتيهما، ويرتبط إعتام عدسة العين عادةً بالتقدم في السن، وهو شائع بين كبار السن.
  • - التنكس البقعي المرتبط بالعمريؤثر التنكس البقعي المرتبط بالعمر على البقعة الصفراء، وهي الجزء من العين المسؤول عن رؤية التفاصيل الدقيقة، وقد تبدأ الحالة في عين واحدة ثم تنتشر إلى الأخرى، مما يؤدي إلى فقدان حدة الرؤية المركزية.
  • - داء السكريقد يكون تشوش الرؤية علامة على اعتلال العين السكري، ويحدث هذا عندما تلحق مستويات الجلوكوز المرتفعة في الدم ضررًا بالأوعية الدموية في العين
