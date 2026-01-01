قناص حوثي ينهي حياة امرأة في تعز

توفيت امرأة في العقد الرابع من عمرها، اليوم السبت، متأثرة بإصابتها، قبل نحو شهر برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي، في منطقة وادي صالة شرق مدينة تعز.
وقال مصدر محلي، إن المواطنة كاتبة أحمد إسماعيل (48 عامًا)، أُصيبت برصاص قناص حوثي أثناء تواجدها في المنطقة، ما أدى لاحقا إلى وفاتها متأثرة بإلإصابة، في جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا بحق المدنيين في مدينة تعز، وفق وكالة سبأ.