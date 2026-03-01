صفقة جديدة: ريال مدريد يخطف موهبة إسبانية واعدة متفوقاً على عمالقة أوروبا

الأحد 15 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أكدت التقارير الإعلامية نجاح نادي ريال مدريد في خطوة استراتيجية جديدة، حيث ظفر بخدمات إحدى أبرز جواهر كرة القدم الإسبانية الشابة، متغلباً بذلك على منافسة شرسة من أندية أوروبية كبرى مثل بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد.

تأتي هذه الصفقة لتؤكد استمرار ريال مدريد في سياسته المعهودة بالاستثمار المبكر في المواهب الاستثنائية، وهي السياسة التي أثمرت سابقاً بضم أسماء لامعة مثل فينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي وإندريك ورودريجو. وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "ماركا" إلى أن الأبيض استقطب الظهير الأيسر الواعد فيكتوري أوكوري، البالغ من العمر 16 عاماً فقط، قادماً من صفوف نادي ديبورتيفو ألافيس.

الاهتمام بأوكوري لم يكن مقتصراً على العاصمة الإسبانية؛ فقد أبدت أندية عملاقة مثل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى جاره أتلتيكو مدريد، رغبتها القوية في ضمه. ومع ذلك، يبدو أن المستقبل الذي رسمه ريال مدريد للموهبة كان الأكثر إغراءً، ليختار أوكوري التوقيع مع النادي الملكي في نهاية المطاف.

ومن المقرر أن ينتقل اللاعب، الذي مثل منتخب إسبانيا تحت 16 عاماً عدة مرات، للانضمام إلى أكاديمية النادي الشهيرة "لا فابريكا" فور انتهاء الموسم الحالي. وأشادت الصحيفة بقدرات أوكوري الفنية، مشيرة إلى نضجه الاستثنائي وقوته البدنية رغم حداثة سنه، مما يجعله أحد أكثر اللاعبين إثارة في قطاعات الناشئين بنادي ألافيس.