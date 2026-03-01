 أربيلوا يكشف تشكيلة ريال مدريد لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني

الأحد 15 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في ليلة كروية مرتقبة، كشف الإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة إلتشي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، حاملةً معها آمال الجماهير في استعادة الزخم المحلي.

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" هذا اللقاء الحماسي مساء السبت، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، وهي مباراة يسعى فيها "الملكي" لتعزيز موقعه بعد عروض أوروبية قوية.

يدخل ريال مدريد هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد الانتصار الهام الذي حققه بثلاثة أهداف نظيفة على مانشستر سيتي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، ولكن التحدي يكمن في الحفاظ على تركيز الفريق في ظل غياب عدد من النجوم للإصابة، أبرزهم فيرلاند ميندي، رودريجو، جود بيلينجهام، وكيليان مبابي.

وقد استقر أربيلوا على الاعتماد على تيبو كورتوا لحراسة المرمى، مع رباعي دفاعي يضم داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، دين هويسن، وفران جارسيا. وفي خط الوسط، سيعتمد المدرب على مزيج من الخبرة والشباب بوجود فالفيردي، تياجو بتارتش، أوريلين تشواميني، وإدواردو كامافينجا.

أما خط الهجوم، فسيقوده الثنائي المتألق إبراهيم دياز وفينيسيوس جونيور، في محاولة لإثبات القوة الهجومية للفريق حتى في غياب بعض الأسماء الأساسية، مما يعكس عمق الخيارات المتاحة لهذا النادي العريق.