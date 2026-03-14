حملة شعبية واسعة تحيي ذكرى تحرير عدن وتذكر الناس بالمقاومين الحقيقين الذين حرروا المدينة.. #عدن_ذكرى_النصر11

السبت 14 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- عدن

أطلق ناشطون، مساء السبت، حملة إعلامية شعبية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي لإحياء الذكرى الحادية عشرة لتحرير مدينة عدن من مليشيا الحوثي الانقلابية.

تستمر الحملة لمدة ثلاثة أيام تحت وسم #عدن_ذكرى_النصر11، بهدف استحضار ذكرى تحرير عدن باعتبارها محطة مفصلية في مسار استعادة الدولة.

القائمون على الحملة أوضحوا أن الحملة تبرز دور أبناء المدينة في تحرير مدينتهم، كما تستحضر أدوار المقاومين الحقيقيين الذين حملوا أسلحتهم وضحّوا بدمائهم وأرواحهم دفاعًا عن عدن في وقتٍ تخلى عنها فيه كثير ممن يدّعون اليوم صناعة تلك الانتصارات، حيث تسعى الحملة، إلى تسليط الضوء على بطولات المقاتلين الذين شاركوا في معركة التحرير، واستذكار تضحيات الشـ،،،ـهداء والجرحى، إضافة إلى إبراز رمزية هذه المناسبة في وجدان أبناء عدن واليمن عمومًا.

وتتضمن الحملة نشر مواد إعلامية متنوعة تشمل شهادات وصورًا ومواد توثيقية، إلى جانب تفاعل النشطاء والإعلاميين عبر الوسم #عدن_ذكرى_النصر11، بما يسهم في توثيق الذاكرة الوطنية وتعزيز الوعي بأهمية هذه المناسبة.

ودعا القائمون على الحملة مختلف النشطاء والإعلاميين والمهتمين إلى التفاعل والمشاركة في إحياء هذه الذكرى الوطنية، بما يعكس تقدير التضحيات التي مهّدت لتحرير المدينة.