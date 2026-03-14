ما العرض الذي قدمه بوتين بخصوص إيران ورفضه ترامب؟

كشف موقع "أكسيوس" الإخباري، عن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقترحا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لنقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا، كجزء من اتفاق لإنهاء الحرب على طهران.
ونقل الموقع الأمريكي عن مصادر وصفها بالمطلعة (لم يسمها)، قولها إن بوتين اقترح في مكالمة هاتفية مع ترامب خلال الأسبوع الجاري "نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا كجزء من اتفاق لإنهاء الحرب".
وأفادت المصادر بأن ترامب رفض المقترح.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن ترامب أن الضربات على إيران ستكون "أعنف" خلال الأسبوع المقبل، وأن الحرب ستنتهي عندما يشعر بذلك في عظامه.
جاء ذلك خلال رده على أسئلة بشأن الملف الإيراني خلال مقابلة مع الصحفي برايان كيلميد، من إذاعة "فوكس نيوز" الأمريكية.
من جهة أخرى، أشار ترامب إلى أن الرئيس الروسي ربما يقدم المساعدة لإيران "قليلا".
وعن احتمال تنفيذ عملية عسكرية للسيطرة على اليورانيوم المخصب في إيران، أجاب ترامب: "كلا، لا يوجد شيء من هذا القبيل. حاليا نحن لا نركز على ذلك، لكن قد نركز في المستقبل".