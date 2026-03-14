مليشيا الحوثي تُغلق مكتب الخطوط الجوية اليمنية في إب وتُسرّح موظفيه

السبت 14 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على تسريح موظفي مكتب الخطوط الجوية اليمنية في محافظة إب، في خطوة جديدة تُضاف إلى سلسلة إجراءاتها التي تستهدف ما تبقى من مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا أجبرت موظفي مكتب الخطوط الجوية اليمنية على ترك أعمالهم، وأبلغتهم بأخذ إجازة مفتوحة تمهيدًا لإغلاق المكتب بشكل كامل، في إجراء وصفه مراقبون بأنه حلقة أخرى في سياسة ممنهجة لتفريغ المؤسسات الوطنية من كوادرها وتعطيل خدماتها.

وبحسب المصادر، دفعت المليشيا خلال اليومين الماضيين بلجنة تابعة لها إلى المكتب، حيث قامت بجرد واستلام محتوياته بالكامل، قبل أن تبلغ الموظفين بإنهاء عملهم عمليًا، في مؤشر واضح على نية إغلاق المكتب بصورة نهائية.

كما أفادت المصادر بأن الجماعة أبلغت مالك المبنى بضرورة الحضور لاستلام العقار، ما يؤكد المضي في قرار الإغلاق، دون أي اعتبار لتبعات الخطوة على الموظفين أو على الخدمات التي كان يقدمها المكتب للمواطنين.

وكان مكتب الخطوط الجوية اليمنية في إب يقدم خدمات حجز وإصدار التذاكر وغيرها من الخدمات المرتبطة بعمل الشركة، قبل أن يلقى المصير ذاته الذي طالت به إجراءات الحوثيين العديد من المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل، حيث ينضم موظفو المكتب إلى قائمة طويلة من الموظفين الذين فقدوا مصادر دخلهم، في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة الحوثيين تدهورًا اقتصاديًا ومعيشيًا غير مسبوق.