ترامب يستغيث: الرئيس الأمريكي يناشد دول العالم إرسال سفن حربية لتأمين مضيق هرمز قناص حوثي ينهي حياة امرأة في تعز صفقة جديدة: ريال مدريد يخطف موهبة إسبانية واعدة متفوقاً على عمالقة أوروبا أربيلوا يكشف تشكيلة ريال مدريد لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني الضربات الإيرانية على الإمارات خلال الحرب الحالية تصيب الاقتصاد الإماراتي في مقتل، وتكبّده خسائر بمليارات الدولارات خلال أيام قليلة حملة شعبية واسعة تحيي ذكرى تحرير عدن وتذكر الناس بالمقاومين الحقيقين الذين حرروا المدينة.. #عدن_ذكرى_النصر11 المركز الأمريكي للعدالة يرحب بمذكرة أممية تطالب بمساءلة الحوثيين بشأن اعتقال أحد المحامين ما العرض الذي قدمه بوتين بخصوص إيران ورفضه ترامب؟ مليشيا الحوثي تُغلق مكتب الخطوط الجوية اليمنية في إب وتُسرّح موظفيه أبرز توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي للمحافظين الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على تسريح موظفي مكتب الخطوط الجوية اليمنية في محافظة إب، في خطوة جديدة تُضاف إلى سلسلة إجراءاتها التي تستهدف ما تبقى من مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها.
وقالت مصادر محلية إن المليشيا أجبرت موظفي مكتب الخطوط الجوية اليمنية على ترك أعمالهم، وأبلغتهم بأخذ إجازة مفتوحة تمهيدًا لإغلاق المكتب بشكل كامل، في إجراء وصفه مراقبون بأنه حلقة أخرى في سياسة ممنهجة لتفريغ المؤسسات الوطنية من كوادرها وتعطيل خدماتها.
وبحسب المصادر، دفعت المليشيا خلال اليومين الماضيين بلجنة تابعة لها إلى المكتب، حيث قامت بجرد واستلام محتوياته بالكامل، قبل أن تبلغ الموظفين بإنهاء عملهم عمليًا، في مؤشر واضح على نية إغلاق المكتب بصورة نهائية.
كما أفادت المصادر بأن الجماعة أبلغت مالك المبنى بضرورة الحضور لاستلام العقار، ما يؤكد المضي في قرار الإغلاق، دون أي اعتبار لتبعات الخطوة على الموظفين أو على الخدمات التي كان يقدمها المكتب للمواطنين.
وكان مكتب الخطوط الجوية اليمنية في إب يقدم خدمات حجز وإصدار التذاكر وغيرها من الخدمات المرتبطة بعمل الشركة، قبل أن يلقى المصير ذاته الذي طالت به إجراءات الحوثيين العديد من المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل، حيث ينضم موظفو المكتب إلى قائمة طويلة من الموظفين الذين فقدوا مصادر دخلهم، في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة الحوثيين تدهورًا اقتصاديًا ومعيشيًا غير مسبوق.