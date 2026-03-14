جماعة الحوثي تضع اليمن تحت التهديد وتقول إن مشاركتها في الحرب الإيرانية مسألة وقت والقرار قد اتخذ

السبت 14 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قال عضو المكتب السياسي في جماعة الحوثي باليمن، محمد البخيتي، مساء الجمعة، أن قرار جماعته بالوقوف إلى جانب إيران “قد اتُّخذ”، وأن المشاركة في الحرب “مسألة وقت”.

واشار البخيتي، في تصريحات لقناة “الميادين” اللبنانية، إن “قرار الوقوف إلى جانب إيران في اليمن قد اتُّخذ”.

وأضاف أنهم “يراقبون الوضع، وأن اليد على الزناد ومشاركة اليمن في الحرب مسألة وقت فقط”، وفق تعبيره.

وتابع أنه “يجب على الجميع في المنطقة إدانة العدوان الأمريكي والوقوف إلى جانب إيران في هذه المواجهة”، مشددا على أن “المستهدف اليوم ليس إيران فقط، إنما كل الدول العربية والإسلامية”.

وقال البخيتي أن “علينا أن نخوض هذه المعركة التي فُرضت علينا حتى نفرض شروطنا''.

كما برر لإيران قصف دول الجوار، بداعي استهداف القواعد الأمريكية.