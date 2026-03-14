أبرز توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي للمحافظين الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية جماعة الحوثي تضع اليمن تحت التهديد وتقول إن مشاركتها في الحرب الإيرانية مسألة وقت والقرار قد اتخذ عبد الله النفيسي يدعو إلى كونفدرالية خليجية عاجلة ويطالب بتوحيد ثلاث وزارات ويحذر من محاولات جر الخليج إلى مواجهة عسكرية مع طهران هل تدفع صوماليلاند ثمن الاعتراف عبر السماح لإسرائيل ببناء قواعد في خليج عدن؟ إسرائيل تقصف قلب البرنامج الفضائي الإيراني في طهران إيران تشعل الخليج من جديد : الإمارات تعلن التصدي ل 9 صواريخ باليستية و33 طائرة لهذه الأسباب- طبيب يحذر من أعراض انقطاع النفس أثناء النوم في رمضان طبيب يحذر: هذه الأكلات ممنوعة لمرضى جرثومة المعدة على الإفطار المياه بالسحور.. طبيب يحذر من الإفراط في تناولها ترامب يكشف نواياه العسكرية تجاه جزيرة خرج قبل 38 عامًا: تصريحات صادمة تعود إلى الواجهة!
قال عضو المكتب السياسي في جماعة الحوثي باليمن، محمد البخيتي، مساء الجمعة، أن قرار جماعته بالوقوف إلى جانب إيران “قد اتُّخذ”، وأن المشاركة في الحرب “مسألة وقت”.
واشار البخيتي، في تصريحات لقناة “الميادين” اللبنانية، إن “قرار الوقوف إلى جانب إيران في اليمن قد اتُّخذ”.
وأضاف أنهم “يراقبون الوضع، وأن اليد على الزناد ومشاركة اليمن في الحرب مسألة وقت فقط”، وفق تعبيره.
وتابع أنه “يجب على الجميع في المنطقة إدانة العدوان الأمريكي والوقوف إلى جانب إيران في هذه المواجهة”، مشددا على أن “المستهدف اليوم ليس إيران فقط، إنما كل الدول العربية والإسلامية”.
وقال البخيتي أن “علينا أن نخوض هذه المعركة التي فُرضت علينا حتى نفرض شروطنا''.
كما برر لإيران قصف دول الجوار، بداعي استهداف القواعد الأمريكية.