هل تدفع صوماليلاند ثمن الاعتراف عبر السماح لإسرائيل ببناء قواعد في خليج عدن؟

السبت 14 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

الوجود الإسرائيلي في خليج عدن يهدد الأمن الإقليمي ويزيد الاضطرابات!

تتسارع الأحداث في صوماليلاند مع التقارير الأخيرة التي تشير إلى نية إسرائيل بناء قواعد عسكرية على سواحل الإقليم في خليج عدن، مما يثير القلق بشأن السيادة الوطنية للصومال وأمن المنطقة بأسرها.

التقارير الإعلامية التي تم نشرها هذا الأسبوع تفيد بأن تل أبيب تسعى إلى إقامة منشآت عسكرية قرب ميناء بربرة الاستراتيجي، مما قد يُشكل تحولاً كبيراً في استراتيجيات الأمن الإقليمي.

ورغم أن حكومة هرجيسا أكدت عدم مناقشة بناء القواعد العسكرية بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن الشكوك تزداد حول تقديم صوماليلاند تنازلات كبيرة لإسرائيل في مقابل اعترافها بالدولة.

هذه الخطوة تأتي في وقت حساس جداً مع تصاعد التوترات في المنطقة، خاصةً في ظل الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مما يزيد من احتمال إشعال صراع إقليمي قد يعمق الاضطرابات في منطقة خليج عدن.

وفي المقابل، حذرت الحكومة الصومالية من استخدام الأراضي الصومالية في عمليات عسكرية خارجية، مؤكدةً أن أي اتفاقات عسكرية تجري خارج إطار الحكومة الفيدرالية في مقديشو لا يمكن أن تُعتبر قانونية.

هذا التصعيد يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول مستقبل العلاقات بين صوماليلاند والدول المجاورة.

هل ستضطر المنطقة لدفع الثمن؟

من خلال هذا الوضع المعقد، يظهر أن إسرائيل قد تكون قد فرضت شروطاً على صوماليلاند في مقابل الاعتراف بها، بما في ذلك السماح بوجود عسكري إسرائيلي في منطقة خليج عدن.

هذه الخطوة قد تُزيد من تعقيد الوضع الأمني في البحر الأحمر، وتضع المنطقة في صراع جديد قد يعصف باستقرارها.

هل تساهم هذه التحركات في تعزيز الأمن الإقليمي أم أنها ستؤدي إلى مزيد من التوترات؟

وماذا عن الدول العربية التي ترى في هذا التطور تهديداً لأمنها القومي؟ أسئلة ستظل تثير الجدل في ظل هذه التحولات الكبرى في منطقة خليج عدن.