إسرائيل تقصف قلب البرنامج الفضائي الإيراني في طهران

الجيش الإسرائيلي يُدمّر مركز الأبحاث الفضائية الإيرانية في ضربة قوية تُغيّر مجرى المواجهة! في تصعيد غير مسبوق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير المركز الرئيسي للأبحاث الفضائية الإيرانية، في غارات مُدمرة استهدفت عُقَدًا استراتيجية في قلب طهران.
الهجوم وقع مساء الجمعة، حيث شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات شديدة دمرت مختبرات حيوية كانت تُستخدم في تطوير الأقمار الصناعية العسكرية.
هذه الأقمار، التي تُستخدم في جمع المعلومات الاستخباراتية واستهداف مواقع في الشرق الأوسط، أصبحت الآن في مهب الريح!
وتأتي هذه الضربة بعد أن هاجم الجيش الإسرائيلي أيضًا مصنعًا رئيسيًا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، وهو ما يهدد قدرة طهران على إعادة بناء قوتها الدفاعية الجوية.
التصعيد الإسرائيلي لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أصدر الجيش تحذيرات عاجلة للسكان في منطقة تبريز شمال إيران، داعيًا إياهم لمغادرة المنطقة فورًا، وسط تكهنات قوية بعمليات عسكرية جديدة قد تندلع في الساعات القادمة.
هل تكون هذه الضربات بداية النهاية لطموحات إيران الفضائية والعسكرية؟